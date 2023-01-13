Відома волонтерка оголосила збір коштів на обігрів для ЗСУ на кривавому напрямку

Відома волонтерка Наталія Юсупова оголосила збір коштів для ЗСУ. Цього разу необхідно закупити пристрої для обігріву та іншу необхідну амуніцію.

Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці у Facebook .

Що саме потрібно бійцям

"На фронті не тільки кровопролитні бої, на бойових позиціях дуже холодно, мінусова температура, сильний вітер, до -16 градусів. Тому багато обморожень кінцівок у військових. Фото некрозних пальців на ногах воїнів дійсно жах", - пише волонтер.

За її словами, допомогти може навіть найменша сума.

Вона також дала звіт щодо попереднього збору. За рахунок нього було закуплено:

600 хімічних грілок для ніг

400 грілок для тіла

200 тактичних рукавичок

квадрокоптер "Мавік"

два далекоміри

рації "Моторола"

"Загалом 10 рацій оплатила - це 260 000 гривень, дві вже відправили на фронт. Завтра відправляємо 3 дрони Мавік Комбо, два тепловізори, два далекоміри, 8 рацій Моторола, 8 акумуляторів, флісові кофти та штани", - повідомила Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

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