Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении
Известная волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств для ВСУ. В этот раз необходимо закупить устройства для обогрева и другую необходимую амуницию.
Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook.
Что именно нужно бойцам
"На фронте не только кровопролитные бои, на боевых позициях очень холодно, минусовая температура, сильный ветер, до -16 градусов. Поэтому много обморожений конечностей у военных. Фото некрозных пальцев на ногах воинов действительно ужас", - пишет волонтер.
По ее словам, помочь может даже малейшая сумма.
Она также дала отчет по предварительному сбору. За счет него было закуплено:
- 600 химических грелок для ног
- 400 грелок для тела
- 200 тактических перчаток
- квадрокоптер "Мавик"
- два дальномера
- рации "Моторола"
"В общей сложности 10 раций оплатила - это 260 000 гривен, две уже отправили на фронт. Завтра отправляем 3 дрона Мавик Комбо, два тепловизора, два дальномера, 8 раций Моторола, 8 аккумуляторов, флисовые кофты и штаны", - сообщила Юсупова.
Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya
Реквизиты для помощи
- PayPal - pp@nataliiayusupova.name
- Приват - 5168752017223390
- Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
- Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
- Номер карты Монобанка - 5375 4112 0025 4253
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