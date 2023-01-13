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Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении

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Пятница 13 января 2023 14:51
Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении Объявлен сбор средств для помощи ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Известная волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств для ВСУ. В этот раз необходимо закупить устройства для обогрева и другую необходимую амуницию.

Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook.

Что именно нужно бойцам

"На фронте не только кровопролитные бои, на боевых позициях очень холодно, минусовая температура, сильный ветер, до -16 градусов. Поэтому много обморожений конечностей у военных. Фото некрозных пальцев на ногах воинов действительно ужас", - пишет волонтер.

По ее словам, помочь может даже малейшая сумма.

Она также дала отчет по предварительному сбору. За счет него было закуплено:

  • 600 химических грелок для ног
  • 400 грелок для тела
  • 200 тактических перчаток
  • квадрокоптер "Мавик"
  • два дальномера
  • рации "Моторола"

"В общей сложности 10 раций оплатила - это 260 000 гривен, две уже отправили на фронт. Завтра отправляем 3 дрона Мавик Комбо, два тепловизора, два дальномера, 8 раций Моторола, 8 аккумуляторов, флисовые кофты и штаны", - сообщила Юсупова.

Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направленииИзвестная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направленииИзвестная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направленииИзвестная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направленииИзвестная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Реквизиты для помощи

  • PayPal - pp@nataliiayusupova.name
  • Приват - 5168752017223390
  • Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
  • Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
  • Номер карты Монобанка - 5375 4112 0025 4253

Ранее мы показывали, как боец ВСУ принял роды у кошки прямо в окопе.

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