Известная волонтер объявила сбор средств на обогрев для ВСУ на кровавом направлении

Известная волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств для ВСУ. В этот раз необходимо закупить устройства для обогрева и другую необходимую амуницию.

Об этом волонтер сообщила на своей странице в Facebook .

Что именно нужно бойцам

"На фронте не только кровопролитные бои, на боевых позициях очень холодно, минусовая температура, сильный ветер, до -16 градусов. Поэтому много обморожений конечностей у военных. Фото некрозных пальцев на ногах воинов действительно ужас", - пишет волонтер.

По ее словам, помочь может даже малейшая сумма.

Она также дала отчет по предварительному сбору. За счет него было закуплено:

600 химических грелок для ног

400 грелок для тела

200 тактических перчаток

квадрокоптер "Мавик"

два дальномера

рации "Моторола"

"В общей сложности 10 раций оплатила - это 260 000 гривен, две уже отправили на фронт. Завтра отправляем 3 дрона Мавик Комбо, два тепловизора, два дальномера, 8 раций Моторола, 8 аккумуляторов, флисовые кофты и штаны", - сообщила Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

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