Відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль

Ірма Вітовська є родичкою Тіни Кароль

Виявилося, що брат виконавиці одружився на сестрі акторки, яка зіграла головну роль в серіалі "Леся+Рома".

Тіна Кароль і Ірма Вітовська (фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/vitovskavantsa)

Однак, за словами Ірми, у них нема часу, щоб "родичатися", і вони бачаться лише на сімейні свята. А це буває рідко.

"Ну да (ми - родички). Я не думаю, що у нас є час на те, щоб "родичаться". У неї ще більше, шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - розповіла вона.

Зазначимо, що брат Тіни Кароль, Станіслав Ліберман, одружився на дівчині на ім'я Наталя, яка є сестрою Ірми Вітовської.

Виконавиця про це розповідала ще у 2018 році.

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталю, сестру Ірми за Стасика, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку", - ділилася артистка.

Тіна Кароль з мамою та братом (фото: instagram.com/_dan_tina)