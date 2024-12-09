Відома українська акторка відверто розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком на фоні війни

Зазначимо, що зірка фільму "Конотопська відьма" вже багато років одружена з режисером, актором та сценаристом Дмитром Малковим. Зараз її чоловік живе в Європі, оскільки займається там багатьма проектами.

"Так, працює в Європі. Він знімає патріотичне кіно про Україну для європейців, щоб вони не забували, що у нас відбувається. Він знімається і як актор, і знімає як режисер", - підкреслила акторка.

Водночас вона зазначила, що їхні стосунки через війну та часті розлуки не зіпсувалися.

"Наші відносини змінюються взагалі кожен день, щоразу це така серйозна тема для випробування, для розвитку. Я йому надзвичайно вдячна, що він, як би важко не було, йому і мені, як би не були такі нервові зриви і багато болючих питань, але так чи інакше ми намагаємося їх вирішувати", - наголосила актриса.

Кожен етап розвитку відносин пара проходила з гідністю.

"І після кожного етапу мені відчувається, що наші відносини на новому рівні, і це дуже класно. Я дуже за це вдячна, я його люблю, і це неймовірна людина", - наголосила вона.

Малкова з чоловіком (фото надане актрисою)

Що відомо про Тетяну Малкову

Майбутня зірка з дитинства займалася хореографією, потім працювала повітряною гімнасткою у цирковій студії. У 14 років сіла за кермо автомобіля, а в 17 почала активно займатися вокалом.

Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Була ведучою на телеканалі "Перший Автомобільний" з 2011 до 2013 року.

У 2013 році спробувала себе у ролі співачки в проекті "Голос країни", де вона дійшла до фіналу в команді Олега Скрипки.

В кіно почала зніматися у 2016 році.

Тетяна Малкова (фото надане актрисою)