Відома блогерка дістала грудні імпланти й "здула" губи: відео до та після операції

Відома блогерка дістала імпланти з груді

Катерина розповідала у блозі, що давно про це думала. Майже 11 років тому вона зробила "пластику", адже хотіла мати великий бюст. Також вона збільшувала губи.

Але нині блогерка наважилася на операцію, аби хірург дістав імпланти з грудей та зробив підтяжку шкіри. Така процедура коштувала приблизно 10 тисяч євро.

Крупкіна пояснила, що захотіла зменшити груди, бо мала на це декілька причин. Блогерка розуміла, що "застрягла в бульбашці" - намагалася відповідати стандартам краси й не сприймала свою зовнішність. Нині ж, коли вона "подружилася" з собою, штучність їй не потрібна.

Окрім цього, Катерина вирішила стати прикладом для своєї маленької дочки. Вони хоче, аби її дитина не вважала пластичну хірургію нормою.

Катерина Крупкіна (скріншот)

Блогерка вже перенесла операцію й може похизуватися результатом "після". За словами Катерини, вона ним задоволена. Окрім цього, імпланти, які в неї стояли, могли бути небезпечними. Крупкіна дізналася, що матеріал, з якого виготовлено "штучні груди", міг викликати рак.

Блогерка після розчинення філерів (скріншот)

До того ж блогерка "здула" губи. Косметолог розчинив філери. Нині Крупкіна повернула натуральну форму губ, чим також задоволена.

Як реагує мережа

У коментарях під дописами Крупкіної юзери пишуть: