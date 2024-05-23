"Відокремлення" регіону й олімпійка "Russia": деталі гучного скандалу з головним легкоатлетом Закарпаття

Основне про скандал

Ганебні відео були опубліковані в Telegram-каналі місцевого журналіста й блогера Віталія Глаголи. Водночас коли саме були зняті ці кадри - невідомо.

"Голова Закарпатської федерації легкої атлетики хоче відокремити Закарпаття... Про це колишній заступник начальника УБОЗ в Закарпатській області Олег Коноваленко, який наразі очолює Закарпатську Федерацію легкої атлетики, повідомив у "жартівливому" відео, яке було зняте ймовірно десь у російських кабінетах", - йдеться у підписі до публікації.

На першому відео Коноваленко дійсно вдає представника влади й сидить у розкішному кабінеті з портретами "вождів". До нього хтось підходить із запитанням: "Що будемо робити з Закарпаттям". На це Коноваленко відповідає: "Відокремити на**й" та імітує підписання документа. Варто зазначити, що розмова при цьому відбувається російською мовою.

Глагола зазначає, що "крім цього, пан Олег не соромиться займатися спортом в олімпійці з надписом "RUSSIA", не дивлячись на те, що ми вже 10 років воюємо з Росією". І саме це дійсно можна побачити на іншому опублікованому відео.

Реакція Федерації легкої атлетики

У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) на скандал відреагували дещо згодом.

"У ЗМІ та соціальних мережах шириться відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у залі для єдиноборств у спортивці з надписом "RUSSIA", а також жартує про виключення Закарпаття зі складу України", - так розпочинається допис ФЛАУ.

Наголошується, що "поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця".

Уточнюється, що легкоатлетична спільнота - не виняток.

"Вищеописаний випадок є ганебним і потребує висновків компетентних відомств. Просимо правоохоронні органи та спеціальні служби з'ясувати всі обставини й дати правову оцінку таким діям Олега Коноваленка", - написали у прес-службі Федерації.

Зазначається також, що організація зі свого боку "вивчає ситуацію та готує оперативний розгляд питання на засідання компетентних органів ФЛАУ".

"Хоча ФЛАУ не має прямого впливу на обрання та звільнення керівництва територіальних федерацій, запевняємо, що зробимо все можливе, щоб з'ясувати всі обставини й винести рішення в рамках наших повноважень", - додали в легкоатлетичній організації.

Насамкінець повідомляється, що "подальші коментарі з цього питання ФЛАУ надасть, як тільки отримає перші висновки й результати розгляду справи".

Офіційна заява ФЛАУ (скріншот: facebook.com/UkrainianAthletics)

Реакція українців у мережі

Українці також достатньо різко висловлюються щодо ситуації, яка склалась навколо Коноваленка. Під публікацією ФЛАУ можна зустріти такі коментарі: