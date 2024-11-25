Відмовтеся від важливих планів. Що обіцяє астропрогноз на 25 листопада і який колір притягне дива

Цього понеділка важливі справи можуть не принести бажаного результату. Втім, енергія Місяця зможе дати чимало щастя.

Прогноз астропогоди на 25 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень. До 13:20 - несприятливий період для стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися", - розповіла Соловйова.

"Не треба зловживати сексуальними практиками. Не бажано починати цикл голодування. Утримайтесь від паління. Добре займатись масштабними довгостроковими проектами. Цей понеділок - день пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу", - також радить астролог.

За словами експерта, енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Соловйова радить зміцнювати здоров’я, підвищувати свій духовний рівень, займатися активною творчою роботою.

Гороскоп на 25 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

25 листопада день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

25 листопада о 13:20 Місяць здійснить інгресію до Терезів і до 15:21 опиниться у руйнівному градусі сьомого знаку Зодіаку. Руйнівний градус, нагадала астролог, це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

"У Терезах️ цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення", - пояснила Соловйова.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - додала вона.