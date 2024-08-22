Відмовтеся від шкідливої ​​їжі та алкоголю на 30 днів, і ви побачите ці зміни

Позитивні зміни, які з вами стануться

Ви схуднете

Люди, які відмовляються від шкідливої їжі, значно зменшують кількість калорій, які вони споживають на день. Це призведе до втрати ваги. Нездорова їжа, така як картопляні чіпси, картопля фрі та печиво, містить лише додаткову калорійність без поживних переваг.

Ваша печінка вам "подякує"

Вживання алкоголю протягом тривалого часу може мати шкідливий вплив на вашу печінку. Однак печінка здатна відновлюватися після того, як хтось кидає пити.

Ви полюбите корисну їжу

Відмова від нездорової їжі має так багато несподіваних переваг, як-от пошук місця для нових і здоровіших альтернатив. Ви знайдете інші варіанти заміни нездорової їжі. Важливо знайти продукти, багаті поживними речовинами, такими як клітковина, білок, кальцій і вітаміни. Зазвичай їх можна знайти в нежирному білку, цільнозернових продуктах, овочах і фруктах.

Корисна їжа - це основа здоров'я (фото: unsplash.com)

Ви захистите своє здоров'я

Коли алкоголь метаболізується в печінці, він виробляє фермент, званий дегідрогеназою. Ті, хто п'є в надлишку, викликають насичення дегідрогеназ і метаболізуються іншим ферментом. Коли це відбувається, поганий холестерин окислюється. Ці окислені відкладення мають здатність блокувати ваші артерії, що може призвести до серцево-судинних захворювань.

Стан вашої шкіри покращиться

Нездорова їжа може завдати шкоди шкірі. Масляна, жирна їжа сприяє утворенню прищів.. Тим, хто помітив подібні висипання, слід відмовитися від споживання нездорової їжі. Особливо важливо звернути увагу на певні молочні продукти та продукти з високим глікемічним показником.

Стан вашої шкіри вас приємно здивує (фото: unsplash.com)

Відмова від алкоголю - це профілактика раку

Алкоголь фактично внесено до списку відомих канцерогенів для людини в Національній токсикологічній програмі звіту про канцерогени Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США. Це означає, що ті, хто регулярно вживає алкоголь, мають вищий ризик розвитку раку, пов’язаного з алкоголем. Вони можуть включати колоректальну, молочну залозу, печінку, стравохід, голову та шию.

У вас покращиться настрій

Якщо ви помітили, що у вас темпераментні перепади настрою, можливо, це пов’язано з вашим харчуванням. Надмір шкідливої ​​їжі може легко погіршити настрій. Вживання занадто великої кількості обробленої їжі залишає організм нестачею поживних речовин і викликає значний хімічний дисбаланс. Регулярне вживання здорової їжі може позитивно вплинути на ваш настрій.

Ви будете гарно спати

Не тільки солодка, солона та жирна шкідлива їжа може призвести до різкого збільшення ваги, але й може порушити ваш сон.

Вживання великої кількості цукру надходить у вашу кров, що порушує сон. Ті, хто відмовляється від шкідливої ​​їжі, можуть виявити, що тепер вони мають більш спокійний і міцний сон.

У вас покращиться сон (фото: unsplash.com)