"Відмовлялися відкрити". Відома українська телеведуча не змогла потрапити у бомбосховище під час атаки "шахедів"

Марічка Падалко не змогла потрапити до укриття

Бомбосховище, що розташоване за адресою вул. Гоголівська, 5 у Києві, було зачинене під час російської атаки безпілотниками.

Як повідомила Марічка, хоч і укриття відремонтовано, воно так і залишилося недоступним для використання, адже відповідальна особа знаходиться у відпустці.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Вже тиждень підрядник відмовляється відкрити бомбосховище або дати ключ, бо "чекає підпису під актом виконаних робіт начальника відділу житлово-комунального господарства Шевченківського района Даруги Олександра Івановича". Він у відпустці. Бомбосховище далі закрите", - сказала вона.

Падалко звернулася до КМДА з проханням відкрити сховище. Згодом вона доповнила допис, заявивши, що ситуація вирішилася.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Ситуація вирішилася. Підрядник відкрив бомбосховище. Мій публічний пост на цю тему був не першою спробою вирішити ситуацію, а останньою. До цього були звернення на 1551. Тільки цього тижня наша сусідка, яка опікується бомбосховищем, подала дві скарги на гарячу лінію, щоб відкрили бомбосховище. Добре, що все вирішилося. Шкода, що через ФБ. Перевірте доступність своїх укриттів. Попереду великі випробування. Бережіть себе!", - додала зірка "1+1".

Що відомо про нічну атаку "шахедами"

У ніч на 25 листопада протиповітряними силами було збито 74 з 75 "шахедів". ППО спрацювало у щонайменше в шести регіонах, включно з Київською, Сумською, Дніпропетровською, Запорізькою, Миколаївською та Кіровоградською областями.

Протягом цієї ночі війська РФ здійснювали особливо інтенсивні атаки безпілотниками по Києву.

Уламки збитих дронів були помічені, зокрема, в Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці.

За даними КМВА, знищено понад 60 "Шахедів", водночас постраждало пятеро осіб.