"Відмовилася від побутового алкоголізму". Міс Україна Всесвіт Неплях вразила результатом схуднення

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях вразила фігурою у білизні і розповіла, як їй вдалося схуднути.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.

Як Анні Неплях вдалося схуднути

Зі слів учасниці "Холостяка 10", у першу чергу вона відмовилася від алкоголю.

Зазначимо, що до схуднення модель декілька років страждала від цієї залежності, яка і стала причиною збільшення ваги.

Також вона додала, що тепер її раціон складається в основному з овочів та ягід.

Також Неплях їсть яйця, молочні продукти, сири, рибу, морепродукти, м'ясо, низьковуглеводні десерти та чорний шоколад.

Анна Неплях розповіла, як їй вдалося схуднути (фото: instagram.com/neplyah)

"Я відмовилася від побутового алкоголізму, і вже рік пʼю 2 рази на місяць (на відпочинку за кордоном дозволяю собі частіше). Не вживаю цукор ні в якому виді, а також глютен і інші вуглеводи. Так, я не вживаю фрукти також, лише ягоди є у моєму раціоні - зараз ще й п'ю каву без кофеїну, але через кортизол", - поділилася Анна.

"Кайфую від того, що створила спосіб життя, який дозволяє мені бути здоровою і підтримувати гарну форму. А разом з тим, дійсно смачно харчуватися, не забруднюючи свої рецептори цукром і їжею забити шлунок", - пояснила Анна.

Анна Неплях розповіла, як їй вдалося схуднути (фото: instagram.com/neplyah)

Наразі вага 29-річної зірки складає 58 кг, а зріст - 173 см. Без регулярного масажу і спорту, звісно, не обійшлося.

"Відчуваю себе комфортно і зі здоровою синхронізацією мозку та тіла", - зазначила модель.

Анна Неплях розповіла, як їй вдалося схуднути (фото: instagram.com/neplyah)