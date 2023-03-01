Відмінно підійдуть у пост. Готуємо недорогі та смачні картопляні зрази
27 лютого у православних та грекокатоликів розпочався Великодній піст. Триватиме він до 15 квітня. У цей час з раціону забираються тваринні продукти, але є чудові пісні страви, які потішать вас у піст.
Рецептом найсмачніших картопляних зраз із хрусткою скоринкою поділилася кулінар Ліза Глінська в Instagram.
Для пісних картопляних зраз вам знадобляться
Картопляне тісто:
- 1 кг картоплі (6-8 штук)
- сіль
- 40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)
- 60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)
Грибна начинка:
- 300 г грибів (8-9 шт)
- 1 цибулина
- сіль
- перець
- олія для смаження
- манна крупа або сухарі для паніровки.
Покроковий рецепт приготування
Картопляне тісто:
Почистіть, поріжте та відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді. З відвареної картоплі злийте картопляний бульйон. Половину слід залишити приблизно 100 мл. Зробіть картопляне пюре. Картопляний бульйон доки не додавайте. Перекладіть картоплю в миску і додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте. Потім влийте невеликими порціями бульйон і ретельно перемішайте. Візьміть шматочок тіста до рук, якщо воно еластичне і не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
Начинка для зраз
Наріжте гриби та цибулю й обсмажте на пательні з невеликою кількістю олії. Додайте сіль та перець, перемішайте. Зніміть з плити та залиште охолоджуватися.
Приготуйте картопляні зрази з грибами:
Сформуйте зрази й обваляйте їх у панірувальних сухарях. Мийте руки водою після кожного відразу, так легше буде працювати із тестом. Обсмажте зрази з обох боків на олії до золотистої скоринки. Дайте їм охолонути та насолоджуйтесь.
Нагадаємо, що дієтолог Скиталінська розповіла, як із максимальною користю харчуватися у Великий піст.
Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.