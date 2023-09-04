Відкрито реєстрацію на осінню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Фонду Ріната Ахметова оголосив запис на осінню зміну "Блогер Кемп", яка розпочнеться 20 жовтня і триватиме 10 днів у санаторії на мальовничому Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" запрошуються діти 8-15 років, які постраждали від війни в Україні. А саме:

діти, які були незаконно депортовані до рф та повернулися в Україну;

втратили батьків під час війни;

хлопці та дівчата з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені;

діти, які живуть у зонах активних бойових дій;

ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Зареєструйтеся одним з двох способів:

за телефоном безкоштовної гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001 (працює з понеділка по п’ятницю)

онлайн за akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Дітей відвідують експерти медійної галузі, які на власному досвіді знайомлять учасників зміни зі світом професій: ведучого, інтерв’юєра, сценариста, аніматора, режисера тощо.

Фахівці проводять з дітьми інтерактивні майстер-класи, багато спілкуються, допомагають відкрити та розвинути в собі творчі здібності. На кожній зміні діти вчаться створювати та презентувати власний блог, опановуючи актуальні й модні навички.

Окрім професійних майстер-класів, на дітей чекає розмаїття веселих ігор, руханок, танців, взаємодії з іншими учасниками табору та командою фонду. І, що дуже важливо, робота з психологом фонду, який спеціалізується на подоланні травми війни.

Учасники змін "Блогер Кемп" повертаються додому із яскравими враженнями та знаннями, відчутним покращенням психоемоційного стану, теплими спогадами та надією на щасливе, мирне майбутнє.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.