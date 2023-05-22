Відкрито реєстрацію на літні зміни для дітей "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова оголосив старт реєстрації на дві літні зміни проекту. Вони відбудуться з 16 по 29 червня та з 31 липня по 13 серпня 2023 року на Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" запрошуються діти 8-15 років, які постраждали від війни в Україні:

— діти, які були депортовані у РФ та повернулися в Україну;

— діти, які втратили батьків під час війни;

— діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

— діти під опікою та усиновлені;

— діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

— діти, які постраждали від бойових дій.

Пріоритет надаватиметься дітям, які не брали участь у проєкті у 2022 році. Участь у проекті є безкоштовною.

Важливо: батьки/опікуни мають привезти і забрати дитину у табір і з табору самостійно.

Зареєструйтеся до 1 червня 2023 року одним з двох способів:

— за телефоном безкоштовної гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001, або

— онлайн на akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Кожна зміна "Блогер Кемп" буде щодня присвячена новій активності: День творчості, День спорту тощо. Діти проводитимуть багато часу на свіжому повітрі, з новими друзями, в іграх та розвагах.

Крізь всю зміну пройде тема блогерства - професіонали медіагалузі допоможуть дітям навчитися створювати, розвивати та презентувати власний блог, реалізувати свої творчі здібності, а може, й замислитися про вибір майбутньої спеціальності або хобі.

До того ж з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4700 дітей зі всієї країни.