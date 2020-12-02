Лікар Павло Сільковський про COVID-19: хвороба піде на спад і без локдауна

Павло Сільковський розповів про позитивну динаміку COVID-19 (колаж РБК-Україна)

В Україні коронавірус продовжує свою атаку і люди завмерли в очікуванні можливого швидкого локдауну, до якого нас потроху готує уряд.

Чи потрібен жорсткий карантин і коли ми побачимо поліпшення ситуації з COVID-19 у країні – розповів в інтерв'ю РБК-Україна відомий лікар-анестезіолог Павло Сільковський.

Зменшення кількості захворілих коронавірусом ми зможемо спостерігати вже у лютому 2021 року

У лютому ми побачимо стійку динаміку зменшення кількості заражених. Я поспілкувався зі своїми колегами з інфекційної лікарні, також до мене звертаються пацієнти. Ми вже бачимо певну стабілізацію ситуації. Я подивився динаміку появи хворих за останній тиждень. Минулого тижня ця динаміка постійно збільшувалася, а на цьому тижні цифри тримаються на тому ж рівні і навіть трохи зменшуються.

Звичайно, це зменшення може бути нестійким, але нових приростів немає. Допускаю, ситуація може відрізнятися в різних регіонах країни.

Невеликий сплеск захворюваності ми зможемо спостерігати з наближенням новорічних свят, бо люди будуть святкувати в родинному колі. Але потім піде поступове зниження кількості хворих і воно вже буде стійким.

Хвороба піде на спад без всякого локдауну

Вже зараз в Україні ми маємо велике число людей, які перехворіли. Ці люди вже перестають бути переносниками і таким чином, кількість тих, хто переносить інфекцію – зменшується. Потрібно враховувати динаміку не тільки тих, хто захворів, але й тих, хто вже одужав. Вже тисячі людей перехворіли. Є підстава вважати, що хвороба піде на спад без всякого локдауну.

Локдаун не допоможе в боротьбі з COVID-19, бо він не впливає на кількість хворих і тяжкість перебігу хвороби, і не впливає на загальну смертність. Але жорсткі або м'які обмеження впливають на потік хворих (людей, які одночасно хворіють). Обмеження потрібно вводити в тому випадку, якщо медична система не в змозі впоратися. Тоді потрібно вводити більш жорсткі обмеження. Кількість сприйнятливих до вірусу людей не зменшується і не збільшується з введенням локдауну.

Павло Сільковський вважає, що коронавірус піде на спад вже у лютому (фото: facebook.com/paul.silkovskyi)

Я вважаю, що локдаун мало допомагає в боротьбі з коронавірусом. Це не кращий варіант, крім того, зараз маємо якусь стабілізацію. Не забувайте, у разі локдауну ми будемо мати масу інших проблем, пов'язаних з обмеженнями. У тому числі медичних, таких як:

відстрочка планових операцій і госпіталізацій

психологічні проблеми

зниження економічних здібностей

зниження доходів людей.

Якщо система охорони здоров'я справляється з потоком пацієнтів – краще не вводити жорсткі обмеження. Але наша взаємодія один з одним повинна бути відкоригована з урахуванням епідеміологічних особливостей, в яких ми живемо. Наприклад, вже в багатьох супермаркетах є такий плюс: ви заходите в одні двері, а виходите – в інші. Не забувайте про соціальну дистанцію. У Німеччині, наприклад, в магазині ви можете бути тільки з візком, який забезпечує дистанцію між людьми.

Для того, щоб зупинити поширення інфекції, я б не вводив локдаун. Нам потрібно навчитися з цим жити (адже на сьогоднішній день у нас багато інформації про вірус), а не намагатися вижити в цих умовах. Так, вірус не збирається просто так йти, як цунамі і торнадо, але він може бути з нами певний час, навіть декілька років. Але ми не можемо стільки часу жити в таких жорстких обмеженнях.

Епідемія грипу буде замаскованою

Я сам спостерігав під час першого карантину за людьми, які перехворіли на грип або іншими ГРВІ. Коли в сім'ях цих людей хто-небудь хворів коронавірусом, ці люди не заражалися. Це дає мені підставу припускати, що можливо, захворювання на грип може давати перехресний імунітет з коронавірусом. Я не стверджую цей факт, лише припускаю.

Епідемія грипу буде, але швидше за все вона буде замаскованою через COVID-19, тобто не такою великою, як вона зазвичай буває. Тобто кількість випадків буде меншою, ніж зазвичай.

У будь-якому випадку більшість людей перехворіє

Так званий колективний імунітет до COVID-19 утворюється. Вже багато досліджень підтвердили, що утворюється стійкий і тривалий імунітет до захворювання. У зв'язку з цим епідемія піде на спад і піде стабілізація. Сподіваюся, вже цієї весни.

Сільковський впевнений: коронавірус піде на спад без всякого локдауну (фото: facebook.com/paul.silkovskyi)

Раніше ми писали, що відомий лікар Оксана Сабадишина озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні.