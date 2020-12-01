Локдаун не поможет: врач озвучила сроки окончания пандемии коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине должен пойти на спад весной, считает врач (фото: РБК-Украина)

Известный терапевт Оксана Сабадишина рассказала, когда COVID-19 пойдет на спад, а также высказалась про минусы локдауна

Коронавирус в Украине не утихает и каждый день в стране фиксируются новые антирекорды. Украинцы нервно боятся возможного локдауна, который правительство обещает ввести в ближайшее время.

Надежды на вакцину и возвращение к "жизни, как прежде" - это мысли, заботящие практически каждого жителя нашей страны. Когда же COVID-19 пойдет наконец-то на спад и действительно ли поможет локдаун, рассказала нам известный терапевт, заместитель главного врача Ровенского областного диспансера радиационной защиты населения Оксана Сабадишина.

Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад весной 2021 года. К тому времени очень многие украинцы переболеют и можно будет ожидать разгрузки медицинской системы.

Я не готова пока сказать, какая вакцина от COVID-19 будет лучшей. Во-первых, еще никто не вакцинировался. Во-вторых, предложенные вакцины еще не прошли всех нужных испытаний. Но предполагаю, нужно обращать внимание на авторитетного производителя. Думаю, американская вакцина будет лучшая.

Коронавирус, как и любой другой вирус - это тяжелая болезнь. Но для определенной категории людей. Есть люди, перенесшие его довольно легко. Я в их числе. Я не знала, что я болею. Узнала по анализам на антитела. Я оценивала свое состояние, как обычное респираторное заболевание. Поэтому я могу сказать одно - есть процент людей, для которых этот вирус очень опасен. Но большинство людей его просто не ощутят либо, перенесут в легкой форме.

COVID-19 совпадет с эпидемией сезонного гриппа и произойдет так называемое "расслаивание". Симптомы этих заболеваний немного вводят в заблуждение своей похожестью. Многие будут принимать грипп за коронавирус. Есть еще такой нюанс. Мы иногда видим по своим пациентам такой момент, они имеют все признаки коронавируса и наоборот - нет никаких признаков COVID-19, но тест положительный.

Локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом. Для этого нужен не локдаун, а чтобы каждый человек понимал, что он должен делать, чтобы не заболеть. А если заболел - куда обращаться. А локдаун приведет к тому, что люди с патологиями будут получать отказы в больнице, так как запрещены плановые операции, госпитализация. У людей нет элементарных средств к тому, чтобы правильно питаться и зарабатывать на жизнь. С локдауном эта ситуация только усугубится. Тотальный карантин только навредит.

Ранее мы писали, что в Украине могут ввести полный локдаун уже со второго января.

В то же время у Владимира Зеленского заявили, что вероятность тотального локдауна властями рассматривается, но конкретной даты пока нет.