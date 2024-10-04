Дієтолог назвав "найздоровіший варіант" яєць в магазині: ось якими вони мають бути

Невід'ємною частиною раціону багатьох людей є курячі яйця. Однак не всі знають, що при виборі яєць варто враховувати ряд важливих нюансів. Є певні види, на які варто віддавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чим корисні яйця

Яйця, мабуть, є одним із найбільш обговорюваних продуктів серед медичних працівників. Деякі попереджають, що вони сприяють розвитку серцевих захворювань, а інші рекомендують їх як частину здорової збалансованої дієти.

Такий продукт багатий білком, фосфором, селеном, холіном, залізом, вітаміном А та групи B, такими як рибофлавін, пантотенова кислота та фолієва кислота.

Дієтолог Крістен Карлі розповів, що яйця є повноцінним джерелом білка, тобто вони містять усі дев’ять незамінних амінокислот. Це дає їм змогу підтримувати стабільний рівень енергії, а також рости, відновлення та підтримку більшості тканин і органів у тілі.

Вітаміни групи B, що містяться в яйцях, важливі для виробництва енергії та здоров’я мозку. Вони також є одним із небагатьох джерел їжі, багатих на холін, важливу поживну речовину, яка підтримує здоров’я клітин, мозку та обміну речовин.

Однак одне яйце забезпечує понад 60 відсотків добової норми харчового холестерину. Рівень холестерину в їжі пов’язаний із ризиком серцево-судинних захворювань.

Коричневі яйця проти білих

Існує думка, що коричневі яйця значно корисніші, ніж білі. Однак, корисні властивості білих і коричневих курячих яєць однакові. Продукт різниться лише кольором шкаралупи.

Колір яєць залежить від кольору пір’я курки. Коричневі яйця несуть курки з темним пір’ям, білі - з білим оперенням. Користь яєць радше залежатиме від того, чим годують курей і в яких умовах вони живуть, а колір шкаралупи жодного значення не має.

Сорти яєць "С" - столові. Такий продукт досяг тижневого терміну після знесення. Такі яйця можна зберігати в холодильнику протягом 90 днів і сміливо придбати про запас, адже вони все одно залишаються корисними і поживними.

Які яйця купувати

З точки зору годівлі та умов утримання курей пасовищне вирощування є очевидним лідером.

"На мою думку, яйця курей, вирощені на пасовищі, є найздоровішим варіантом завдяки вищому вмісту поживних речовин, зокрема омега-3 жирних кислот, а також більш природному харчуванню та умовам життя курей", - зазначив дієтолог.

На яйці також вказують назву виробника, товарний знак та номер партії. У магазинах яйця зазвичай продають в упаковці. На ній, крім категорії та групи, повинні бути прописані термін придатності, кількість яєць в упаковці, вказівки щодо зберігання, а також назва та адреса виробника.