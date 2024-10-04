Диетолог назвал "самый здоровый вариант" яиц в магазине: вот какими они должны быть

Неотъемлемой частью рациона многих людей куриные яйца. Однако не все знают, что при выборе яиц следует учитывать ряд важных нюансов. Есть определенные виды, которые следует отдавать предпочтение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Чем полезны яйца

Яйца, пожалуй, являются одними из самых обсуждаемых продуктов среди медицинских работников. Некоторые предупреждают, что они способствуют развитию сердечных заболеваний, другие рекомендуют их как часть здоровой сбалансированной диеты.

Такой продукт богат белком, фосфором, селеном, холином, железом, витамином А и группы B, такими как рибофлавин, пантотеновая кислота и фолиевая кислота.

Диетолог Кристен Карли рассказал, что яйца являются полноценным источником белка, то есть содержат все девять незаменимых аминокислот. Это позволяет им поддерживать стабильный уровень энергии, а также расти, восстановление и поддержку большинства тканей и органов в теле.

Содержащиеся в яйцах витамины группы B важны для энергии и здоровья мозга. Они также являются одним из немногих источников пищи, богатых холином, важное питательное вещество, которое поддерживает здоровье клеток, мозга и обмена веществ.

Однако одно яйцо обеспечивает более 60 процентов суточной нормы пищевого холестерина. Уровень холестерина в пище связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Коричневые яйца против белых

Существует мнение, что коричневые яйца гораздо более полезны, чем белые. Однако полезные свойства белых и коричневых куриных яиц одинаковы. Продукт отличается только цветом скорлупы.

Цвет яиц зависит от цвета перьев курицы. Коричневые яйца несут курицы с темными перьями, белые - с белым оперением. Польза яиц скорее зависит от того, чем кормят кур и в каких условиях они живут, а цвет скорлупы никакого значения не имеет.

Сорта яиц "С" - столовые. Такой продукт достиг недельного срока после сноса. Такие яйца можно хранить в холодильнике в течение 90 дней и смело приобрести впрок, ведь они все равно остаются полезными и питательными.

Какие яйца купить

С точки зрения кормления и условий содержания кур пастбищное выращивание является очевидным лидером.

"По моему мнению, яйца кур, выращенные на пастбище, являются самым здоровым вариантом благодаря высшему содержанию питательных веществ, в частности омега-3 жирных кислот, а также более природному питанию и условиям жизни кур", - отметил диетолог.

На яйце также указывается название производителя, товарный знак и номер партии. В магазинах яйца обычно продают в упаковке. На ней кроме категории и группы должны быть прописаны срок годности, количество яиц в упаковке, указания по хранению, а также название и адрес производителя.