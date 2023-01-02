"Відчула величезну огиду": польська журналістка розповіла про росіян у Єгипті

Росіяни демонструють свою "перевагу"

"За тиждень мого перебування в Хургаді, я познайомилася з багатьма росіянами. У мене склалося враження, що їхня поведінка часто була спрямована на наголошення "переваги" над іншими", - пише жінка.

Вона зазначила, що найчастіше росіяни демонстрували свою "перевагу" над іншими під час спілкування з персоналом.

Наталя зізнається, що попри те, що вона тиждень провела в раю, через постійне сусідство громадян РФ, вона щодня відчувала огиду. До редакції її видання часто надходять листи з описом ситуації на курортах, які росіяни поки що можуть відвідувати.

Їх характеризують як дуже галасливих людей, а після удару санкціями – вони стали ще й дуже примхливими. Гучні ігри під російські пісні, зневажливі погляди, безтактні провокації з боку росіян – так описують туристів із РФ на курортах світу.

Наталія помітила російських туристів першого дня свого відпочинку. Вони підкреслюють свою присутність і підносять себе.

Все обслуговування заточено під росіян

"Вперше у мене по спині побігли мурашки, коли я помітила російського хлопця, який засмагав на шезлонгу, дивився щось на телефоні та сміявся на всю горлянку. Другий раз я відчула величезну відразу при перегляді меню в одному з ресторанів, де побачила все російською. Не було ні слова англійською. Я втратила апетит. На жаль, таких ситуацій було все більше…" - розповідає Наталя.

Вона зазначила, що у багатьох ресторанах було підготовлено для російських туристів і до неї кілька разів навіть персонал звертався російською. На вечірніх концертах серед англомовних шлягерів траплялися російські пісні, і громадяни РФ зазвичай кидалися під них танцювати, щоб отримати бурхливі оплески наприкінці.

"Хоча обслуговування в готелі, де я зупинилася, було на вищому рівні й персонал був готовий допомогти кожному гостю, деякі з них не могли виявити подяку. Найчастіше я помічала таку поведінку у росіян. Жінка на пляжі обурилася, що чоловік, який її обслуговує, не говорить російською, тому не може йому пояснити, як розмістити її рушник на шезлонгу. Спочатку вона накричала на нього, а потім сама показала, що хотіла", - описала туристка.

Про свою країну та Путіна росіяни говорити не хочуть

Їй дуже хотілося поспілкуватися з росіянами, щоб з'ясувати їхнє ставлення до дій Путіна, але вона побоювалася реакції. Тому вона просто за ними спостерігала і коли представилася, можливо, щось запитати, м'яко поцікавилася їх думкою.

Така можливість випала, коли пара туристів прийняла її за російську. Вони з нею привіталися, і Наталя відповіла, що розмовляє англійською, не уточнюючи, звідки вона приїхала. Вона спитала, як давно вони відпочивають і чи подобається їм там. Ті відповіли, що вже вдруге приїхали цього року.

"Я вирішила, що зараз саме час ступити на хиткий ґрунт. "Я чула, що багато росіян бігли з країни після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію". І ніби вилила відро масла у вогонь. Мій співрозмовник швидко закипів: "Хіба ти не бачиш, що я зараз у відпустці, а не бігаю з гвинтівкою?" - крикнув він мені. Я вирішила продовжити тему і пояснила, що ой російський друг, який живе в Санкт-Петербурзі, щодня публікує фото та відео протестів. Почула відповідь: "Ви напевно з Польщі". Я кивнула. "Продовжуйте вірити цій брехні", - сказав він і нервово пішов зі своїм напарником", - описала діалог журналістка.

З іншими іноземцями росіяни спілкуються неохоче

Бажання спілкуватися з росіянами у Наталі зникло. Тим більше, що на курорті вона зустріла своїх співвітчизників, і їй було з ким поділитися враженнями про відпочинок. Виявилося, що її нові знайомі ділять басейн із російською родиною і з ними персонал теж часто розмовляє російською мовою.

Сусіди заговорили з поляками першими та навіть почастували шоколадкою з матрьошкою. Потім довідалися, що вони з Польщі й більше з ними не розмовляли.

"Попри те, що я провела тиждень у спекотному Єгипті, коли температура в Польщі не перевищувала 15 градусів, наїлася досхочу і приємно купалася в морі, проходячи повз російських туристів, мені стало гидко. І наступної відпустки я поїду туди, де буде як можна менше шансів зустріти росіян", - резюмувала Наталя.