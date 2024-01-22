Видалити іржу з деко допоможе дешевий продукт: маловідомий лайфхак

Що допоможе

Позбавитись від іржі можна за допомогою картоплі.

Зокрема, потрібно розрізати картоплю навпіл, потім залити на зріз засіб для миття посуду та натерти нею деко. Для кращого ефекту можна додати в такий розчин харчову соду.

Якщо засіб для миття та сода стерлися зі зрізу картоплі, візьміть другу скибочку та повторіть процедуру. В кінці добре промийте деко та витріть сухою ганчіркою.

Як картопля видаляє іржу

Картопля містить щавлеву кислоту, яка потужно розчиняє іржу. Коли щавлева кислота й іржа входять у контакт, то створюють подвійну реакцію усунення. Після цього іржа перетворюється на оксалат заліза, який легко змити водою.

Якщо плями іржі з’явилися вже давно, то можна з'єднати рівну кількість оцту і лимонного соку і точково обробити іржаві ділянки. Не залишайте цю суміш на плямах більш ніж на п’ять хвилин, оскільки кислота може пошкодити матеріал.

Ефективність цього засобу зумовлена кислотністю лимонного соку й оцту та абразивною текстурою солі. Якщо додати в суміш оцет, то кислотність ще більше підвищиться для особливо стійких плям.

Взагалі, такі кислі речовини, як оцет і лимонний сік, є фантастичними мийними засобами для видалення іржі, оскільки кислота вступає в реакцію з оксидом заліза, що міститься в іржі. Це, своєю чергою, зруйнує пляму іржі та дасть вам змогу очистити посуд належним чином.

Якою стороною класти фольгу на деко

Алюмінієва фольга має матову та глянцеву поверхні, що плутає більшість людей і вони не знають, як загорнути продукт або застелити деко, щоб не зіпсувати страву.

Страва не втратить свої смакові властивості, якщо ви застелете форму глянцевою або матовою стороною.

Важливо щільно загорнути продукт у фольгу, щоб всередину не потрапило повітря. Тому що це тільки збільшить час готування страви.

Фольгу можна використовувати не тільки для запікання, а й для зберігання готових страв. Глянцева поверхня частково відбиває світло і тепло, а матова - поглинає тепло.

Тому оберніть готову страву глянцевою стороною всередину, щоб вона довше залишалась теплою і вам не потрібно буде розігрівати її знову.