Видаліть їх прямо зараз! Названі найнебезпечніші додатки для iPhone та Android

З розвитком мобільних технологій та доступністю мільйонів програм для смартфонів, користувачі Android та iPhone стикаються з ризиком встановлення небезпечних програм, які можуть загрожувати безпеці даних та пристрою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які програми та додатки експерти рекомендують видалити з Android та iPhone, щоб звільнити місце й поліпшити продуктивність пристроїв, та не наражати їх на небезпеку.

Небезпечні програми для Android

Facebook

Цей додаток на Android (як і на iOS), має погану репутацію щодо витоків даних та споживання ресурсів пристроєм. Якщо ви рідко використовуєте цю соціальну мережу, видаліть програму та використовуйте мобільну версію додатку.

TikTok

Також, як і на iOS, TikTok викликає побоювання щодо безпеки даних. Якщо ви більше не користуєтеся цією платформою, варто видалити цю програму.

Cleaner та оптимізатори

Програми для очищення та оптимізації, як правило, не потрібні на Android-пристроях. Android сам дбає про продуктивність, і ці додатки можуть тільки уповільнити пристрій і збирати ваші дані.

Невідомі та інші програми

Програми, завантажені зі сторонніх джерел, становлять загрозу для безпеки вашого пристрою. Переконайтеся, що всі ваші програми завантажені з Google Play Store і видаліть ті, які цим не відповідають.

Програми, які ви не використовуєте

Якщо у вас є програми, які давно не запускалися, видаліть їх, щоб звільнити місце на внутрішньому сховищі пристрою.

Ігри з великим об'ємом даних

Якщо у вас є ігри з великим об'ємом даних, в які ви не граєте більше, видаляйте їх для звільнення місця.

Операційна система Android (фото: Pexels)

Небезпечні програми для iPhone

Fake Banking Apps (Підроблені банківські програми)

Шахраї створюють додатки, які виглядають як банківські програми, щоб отримати доступ до ваших фінансових даних. Завжди завантажуйте банківські програми лише з офіційних джерел, таких як App Store.

Підроблені антивірусні програми

Деякі програми стверджують, що надають захист від вірусів, але насправді вони можуть бути шкідливими. Довіряйте лише відомим антивірусним програмам, таким як Norton, McAfee, або Avast.

Підроблені програми для VPN

Програми для віртуальних приватних мереж (VPN) можуть забезпечити вашу конфіденційність, але підроблені програми VPN можуть збирати ваші дані. Використовуйте лише перевірені та рекомендовані VPN-сервіси.

Підроблені програми соціальних мереж

Шахраї можуть створювати програми, схожі на соціальні мережі, щоб вкрасти ваші облікові дані. Завантажуйте програми лише з офіційних джерел.

Програми з необмеженими дозволами

Деякі програми просять необґрунтовані дозволи на доступ до ваших даних. Перед встановленням додатків уважно перевіряйте, які дозволи вони запитують.

Піратські програми

Використання піратських програм не тільки порушує закон, але також може наразити ваш пристрій на небезпеку.

Щоб захистити свій iPhone або Android, завжди слідкуйте за правилами безпеки під час встановлення програм. Встановлюйте лише перевірені програми з офіційних джерел, оновлюйте свій пристрій та використовуйте надійне антивірусне програмне забезпечення.

Операційна система iOS (фото: Pexels)