Від суперкарів до вантажівок. Топ-7 найяскравіших авто, що залишив світу Марчелло Гандіні

Висока автомобільна мода – це вам не одяг от-кутюр, адже результатом роботи автомобільних дизайнерів може щодня милуватись кожен громадянин. Цього тижня в Італії померла людина, яка зробила красивішими вулиці і дороги всього світу. Ім’я маестро Марчелло Гандіні в Україні відоме не всім, але всі знають його культові моделі, що колесять у тому числі і українськими шляхами.
Про найяскравіші автомобілі видатного італійського дизайнера читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Wikipedia і компаній-виробників.
Він залишиться в автомобільній історії як людина, яка винайшла ефектні ламбо-двері, клиновидний стиль обтічного кузова і перший у світі суто ралійний автомобіль. Але крім шедевральних спорткарів, геніальний італієць міг створювати красиві і раціональні масові малолітражки, вантажівки і гелікоптери. А ще він був автором концепта, який задав тренди в автомобільній моді на ціле десятиріччя.
Один з найвидатніших дизайнерів ХХ ст. пропрацював в автомобільному дизайні понад 60 років, але ніколи не мав власного ательє. Створені ним шедеври носили ім’я брендів, на які він працював, і біля них на автосалонах і рекламних постерах позували інші люди. Але сьогодні ми назвемо його найцікавіші проекти – більшість яких, ми певні, вам добре відомі.
Свої перші всесвітньовідомі машини Марчелло Гандіні “намалював” під час роботи в ательє Bertone. Зовнішність нових моделей цій компанії замовляли різні автовиробники, і до Паризького автосалону 1968 року Alfa Romeo забажала мати такий собі шоу-стоппер – концепт-кар, який би від імені "Альфи" відображав новітні тенденції дизайну.
Роботу доручили Гандіні. І його Carabo задав відразу декілька спорткарівських трендів: клиноподібна форма корпусу, гільйотинні двері, максимально занижений силует. Автомобіль був побудований в єдиному екземплярі, і хоча був концептом, міг їздити і мав цілком функціональний кузов.
Фото: Alfa Romeo 33 Carabo (Getty Images)
Audi 50 (1974 р.)
Спочатку ця машина була NSU, потім отримала бренд Audi, потім Volkswagen "зловив вітер" і взяв її під своє крило з ім’ям Polo. Між тим, Марчелло Гандіні розумів, що малює один з перших у світі хетчбеків – в той час, коли ще ніхто не знав, яким він має бути.
Як нам сьогодні зрозуміло, маестро вгадав з виглядом найпопулярнішого кузову майбутнього. Чи може, Гандіні виявився одним з тих, хто цей вигляд для нас визначив?
Фото: Audi 50 (Getty Images)
Серійна машина з виглядом концепткара – таке траплялося в історії всього лише декілька разів, і Citroën BX – один з цих небагатьох прикладів. Попри періодичні проблеми з якістю складання, сімейний автомобіль з кузовом від провідного італійського дизайнера випускався протягом 12 років і отримав дуже непоганий для даного класу тираж у 2,3 млн примірників. Серед іншого, свого часу BX був поширений і в Україні.
Фото: Citoren BX (Getty Images)
Без перебільшення вражаючий автомобіль – і в плані екстер’єру, і в технічному сенсі. Це був народний спорткар з неординарою зовнішністю і незрівняною керованістю, отриманою завдяки центральному розташуванню двигуна.
Попри зовнішність "як у Ferrari", машина була цілком доступною за ціною, оскільки цілком базувалася на агрегатах масового Fiat 128. На конвеєрі Fiat X1/9 затримався аж на 17 років попри те, що паралельно Fiat випускав ще кілька купе і кабріолетів.
Стилістично цей витвір Марчелло Гандіні надихнув цілу плеяду повторень, копіювань і запозичень, у тому числі в самій Італії і за океаном.
Фото: Fiat X1/9 (Getty Images)
Цей італійський суперкар о тій порі навіть у колах дизайнерів і навіть в сегменті ексклюзиву вважався естетично сміливим. Клиноподібний профіль, пласкі поверхні, рубані грані, трапеція як домінуючий елемент розділення поверхонь – такий набір деталей визначив унікальність стилю і для сьогоднішнього спостерігача.
Це була не перша модель Lamborghini, створена майстром, але Countach став першим серійним авто, де з’явилися підйомні двері, які через багато років стали називати LSD – Lambo Style Doors, тобто двері в ламбо-стилі. Між іншим, після цієї машини Гандіні створив ще як мінімум шість моделей для Lamborghini.
Фото: Lamborghini Countach (Getty Images)
Модель, за якою від початку 1970-х аж у наш час тягнеться дух спортивної легенди. І не дивно, адже це – один з найуспішніших ралійних авто в історії, який тричі виграв чемпіонат світу з ралі, тричі – автомобільну гонку Джіро д'Італія, п'ять разів – автомобільний Тур де Франс, і один раз – Targa Florio.
Низка ралійних перемог була перервана лише через зміну спортивної політики материнської компанії Fiat, але Lancia Stratos HF назавжди залишиться в історії спорту як фундатор нової ери в ралі. Починаючи від нього на старт почали виходити автомобілі, створені з нуля для змагань такого роду, а не переоснащені масові моделі.
Фото: Lancia Stratos (Getty Images)
Вантажівка теж має бути стильною – в цьому ми можемо переконуватись щодня, адже тягачів Renault Magnum і сьогодні повно на українських автотрасах. Крім неординарного і виваженого дизайну "Магнум" примітний тим, що став першою сучасною вантажівкою з повністю рівною підлогою кабіни і физично відокремленими жилим та моторним відсіками. Остання обставина додала екіпажу комфорту під час далеких рейсів.
Фото: Renault Magnum (media.renault.com)
Роботи видатного митця, з яким автомобільний світ попрощався цими днями, показують, наскільки важлива роль дизайну в розвитку автомобіля. Подивіться на витвори Марчелло Гандіні ще раз – якби не вони, чи були б нинішні, наприклад, хетчбеки і спорткари, такими, якими вони є тепер, на нинішньому витку еволюції?
Нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 великих універсалів з малою витратою пального.