Від Романа до Йордана по-новому: як будемо святкувати найголовніші свята зими

Від Романа до Йордана

Цей вислів народний і часто кажуть - "від Романа до Йордана - український рамадан". Ця приказка говорить про низку зимових свят, які починаються від зимового Романа, який раніше святкувався 1 грудня - до Йордана (за старим календарем був 19 січня).

Після переходу на новоюліанський календар, дати усіх цих свят зміняться і зсунуться. Тепер цикл свят буде починатися з 18 листопада і закінчуватися 7 січня.

Що та коли будемо відзначати

Святого Романа

Пам'ять святого мученика Романа Кесарійського будуть відзначати 18 листопада. Цьому святому моляться, аби покращити свій добробут. Зранку обов'язково йдуть до церкви, бо з давнини вірили, що це принесе прибуток. А ще в цей день дивилися на погоду, бо за нею вгадували прогноз на всю зиму.

Святої Катерини

24 листопада будемо відзначати день Святої великомучениці Катерини (7 грудня за старим стилем). Вона вважається за захисницю жінок і її день - жіноче свято. В давнину це було свято дівочої долі. В цей день дівчата проводять перші зимові вечорниці та пригощали парубків. Можна співати колядки, але танцювати не можна, бо піст.

Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста тепер буде відзначатися 21 листопада (за старим стилем 4 грудня). Це одне з дванадцяти найважливіших християнських свят. У цей день звертаються до Пресвятої Богородиці з найбажанішими проханнями та молитвами. Першим до хати має зайти чоловік, а за хати нічого позичати не можна.

Андрія Первозванного

День Андрія тепер відзначатимуть 30 листопада (за старим стилем 13 грудня). Андрій Первозванний - один з 12 апостолів Христа. Саме цей учень Сина Божого приніс християнську віру на землю Русі.

На Андрія починаються перші зимові гадання, проводять різні ритуали та обряди.

Віруючі у цей день йдуть на святкову службу, незаміжні дівчата та жінки моляться про щасливе сімейне життя.

Святого Миколая

Найулюбленіше свято усіх українських дітлахів - День Святого Миколая тепер будемо святкувати 6 грудня (по старому стилю 19 грудня). У цей день вшановують пам'ять християнського святого Миколая Чудотворця (Мирлікійського).

За традицією, святий Миколай залишає слухняним дітям вночі під подушкою подарунок. Напередодні свята діти пишуть листи до Миколая та кладуть їх у поштову скриньку. Неслухняні діти отримають різочки (прутики).

Святої Анни

Ще одне важливе релігійне свято відзначати будемо тепер 9 грудня (по старому стилю 22 грудня). Церква вшановує пам'ять святої Анни, яка була матір'ю Діви Марії. Саме цього дня була зачата Богородиця. У нарді це свято називають "Анна Зимова" чи "Анна Холодна". Пресвята вважається за покровительку жінок, вагітних дівчат та матерів.

Святвечір

Одне з найважливіших та великих християнських свят будемо відзначати 24 грудня (за старим стилем 6 січня). За традицією у цей день на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яка повідомила людям про народження Спасителя і Сина Божого.

Традиції Святвечора: на столі має бути 12 пісних страв і найголовніша - кутя. У вечір перед Різдвом згадують усіх померлих, на столі для них лишають тарілку та чарку. А на вечерю має зібратися уся родина.

Різдво Христове

Цього року Україна буде відзначати Різдво разом з усім світом - 25 грудня (за старим стилем 7 січня). Це день народження Ісуса Христа. Різдво належить до великих християнських свят, Дванадесятих неперехідних свят. У церквах проводять святкові богослужіння, звучать колядки та привітання. Також традиційно ставлять вертепи.

Собор Святої Богородиці

Це свято відзначають одразу після Різдва - 26 грудня (за старим стилем 8 січня). У цей день вшановують пам'ять Пресвятої Богородиці Діви Марії, яка народила Сина Божого.

Маланки

Найвеселіше різдвяне свято Маланки цього року будуть святкувати 31 грудня (за старим стилем 13 січня). Маланка - це церковне свято, а також ще й народне. На Маланки молодь "водить козу" усю ніч та колядує.

Обрізання Господнє та Святого Василія

Обрізання Господнє традиційно святкується на восьмий день після Різдва - 1 січня (за старим стилем 14 січня). Це свято на спогад євангельської події здійснення юдейського ритуалу обрізання новонародженому Христу.

Також дата збігається з ще одним святом - Святого Василія, вшанування пам'яті архієпископа Кесарії Каппадокійський, вселенського учителя церкви. Він закликав любити ближніх, домотати бідним та відкидати єресь.

А ще на Василя засівають оселі збіжжям, бо він покровитель землеробства. У цей день також колядують та співають пісні. Перший посівальник має бути чоловіком, який принесе у дім щастя.

Другий Святий вечір

Другий Святий вечір святкують напередодні Водохреща. Християни відзначають так звану "Голодну кутю". Цього року - 5 січня (за старим календарем 18 січня).

Ввечері українці збираються на ще одну святкову вечерю, коли засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви. Після вечері потрібно зібрати усі ложки в одну миску, а зверху ставлять хлібину, "щоб хліб уродився". У цей вечір щедрувати ходять дівчата.

Водохреща

Ще зимове різдвяне свято - це Хрещення Господнє. Тепер ми будемо його святкувати 6 січня (за старим стилем 19 січня). У цей день відзначають здійснення Таїнства Хрещення, яке Христос здійснив у віці 30 років на річці Йордан.

В цей день освячують воду, яка є головним символом свята. З давнини вірять, що ця вода має цілющі властивості й нею можна здолати різні неприємності. Її зберігають цілий рік і вона не псується. А ще у цей день пірнають в ополонки.

Івана Хрестителя

Останнє зимове різдвяне свято - це вшанування того, хто похрестив Ісуса в річці Йордан. Тому 7 січня будемо святкувати Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Іоанна Хрестителя, або як кажуть в народі - Івана Хрестителя.

У народі кажуть: "Іван Предтеча бере свята на плечі", бо це завершення циклу різдвяних свят.