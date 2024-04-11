Від протидії сирітству до реабілітації поранених: понад 5 млн дітей отримали допомогу від Фонду Ахметова

"Рінат Ахметов — Дітям!"

Благодійна ініціатива "Рінат Ахметов — Дітям!" — це програма, у рамках якої надається всебічна допомога дітям. Фонд цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти для дітей; проводить всеукраїнські святкові заходи; допомагає дітям, які залишилися без батьківського піклування, знайти нові родини. Допомога фонду вже охопила понад 5 мільйонів дітлахів. У рамках цієї ініціативи реалізується низка спеціалізованих проєктів, про які йдеться нижче.

"Сирітству — ні!"

З 2007 року Фонд Ріната Ахметова працює над профілактикою сирітства, зробивши значний внесок у популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і ставши лідером національного усиновлення. Завдяки програмі "Рінат Ахметов — Дітям. Сирітству — ні!" та однойменному порталу понад 10 тисяч дітей з інтернатних установ знайшли нові сім’ї.

Також фонд надає підтримку прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу, проводить вебінари, тренінги, онлайн-консультації, запрошує провідних фахівців для відповідей на гострі запитання батьків, кандидатів в усиновлювачі та колег.

Створено практичний посібник "Кроки до дитини", а також відеогайд, який допомагає майбутнім усиновлювачам пройти весь шлях до прийняття дитини до родини.

"Реабілітація поранених дітей"

Фонд єдиний в Україні системно та масштабно допомагає дітям, які дістали поранення внаслідок війни. Розуміючи, що до цієї проблеми потрібен особливий підхід, у березні 2016 року Фонд розпочав проєкт "Реабілітація поранених дітей", завдяки якому діти можуть пройти реабілітацію в найкращих санаторіях України, відпочити та відновитися фізично й психологічно за індивідуально підібраними методиками.

Фонд запрошує на фізичну та психологічну реабілітацію дітей до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії. Реабілітація відбувається у санаторії на Закарпатті. Проведено вже 149 успішних курсів відновлення.

"Тепер я чую"

Діти, які погано чують з молодшого віку або з народження, втрачають можливість повноцінно формувати мовлення, всебічно сприймати інформацію, розвиватися та навчатися на рівні з однолітками. Хлопчикам і дівчатам вразливих категорій населення найскладніше долати цей бар’єр, адже якісні слухові апарати є дороговартісними.

Проєкт з 2018 року допомагає почути світ дітям молодше 7 років із вадами слуху, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже 240 маленьких українців отримали від фонду суперсучасні, високочутливі слухові апарати, які підлаштовуються під індивідуальні особливості та потреби кожної дитини.

"Мирний відпочинок дітям України"

Майже 4,9 тисячі дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу в рамках проєкту, який відбувається у дитячому таборі на Закарпатті у форматі змін "Блогер Кемп". Протягом кожної зміни учасники опановують нові знання та навички, займаються творчістю та долучаються до майстер-класів від професіоналів.

У проєкті беруть участь:

діти, яких вдалося повернути в Україну після незаконного вивезення до росії;

діти, які втратили батьків під час війни;

діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

діти з деокупованих територій;

діти, які постраждали від бойових дій.

Фонд у співпраці з Офісом уповноваженого ВР з прав людини першим надав комплексну допомогу дітям, які повернулися на Батьківщину після незаконного вивезення до рф. Травма, яку пережили ці діти, потребує спеціальної допомоги. З усіма учасниками змін "Блогер Кемп" працюють кваліфіковані психологи, які пройшли навчання за програмою "Травма війни", розробленою Фондом.

На кожній зміні діти отримують корисні практичні знання. Зокрема, під час цьогорічної зимової зміни "Блогер Кемпу" діти взяли участь у сесіях з мінної небезпеки за участі Данської ради у справах біженців.

Також до змін долучаються відомі українці, які проводять із дітьми зустрічі у форматі майстер-класів. "Блогер Кемп" вже відвідали актор та ведучий Олексій Суханов, Народна артистка України, співачка Наталія Могилевська, акторка та ведуча Даша Трегубова, команда всесвітньо успішного анімаційного фільму "Мавка".

"Твоя суперсила"

Проєкти Фонду для дітей і підлітків дають корисні знання й поради щодо пошуку мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі. Задля цього в рамках проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Твоя суперсила" працює освітньо-розважальний телеграм-канал "Твоя суперсила".

Канал @itsyoursuperpower створений для підтримки підлітків, які попри війну та інші життєві перешкоди знаходять можливості для навчання та саморозвитку заради свого майбутнього та майбутнього України. У рамках проєкту реалізовано освітній серіал "Твоя суперпрофесія" — семисерійний серіал про сучасні професії, завдяки якому підліток може "приміряти" на себе різні спеціальності.

Всеукраїнський конкурс есе

Майже чотири тисячі творчих робіт минулого року надіслали до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова учасники всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна": учні старших класів та педагоги. Кожне есе було уважно прочитано командою Фонду і представником Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", яка третій рік поспіль долучається до проведення конкурсу.

Велика кількість есе, отриманих в рамках конкурсу, стали частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільшого у світі архіву розповідей мирних мешканців України про життя під час війни, який містить вже понад 100 тисяч історій. Ці та інші історії можна дізнатися на порталі https://civilvoicesmuseum.org/

"Новорічна акція"

Всеукраїнська новорічна акція — традиція добра, допомоги й особистої участі довжиною у понад два десятиліття. За цей час новорічно-різдвяні привітання та подарунки отримали понад 1,2 мільйона дітей.

У рамках акції проводяться конкурси "Дзвінок Святому Миколаю" та "Лист Святому Миколаю": діти з усієї України мають можливість зателефонувати казковому чарівнику, поділитися своєю історією або розповісти про мрії, та виграти цікаві подарунки. Понад 9,5 тисяч листів та майже 2 тисячі дзвінків надійшли на конкурси минулої зими.

Фонд вітає із зимовими святами дітей в інтернатах, евакуйованих з Донеччини; дитячих будинках сімейного типу; усіх центрах підтримки переселенців "ЯМаріуполь" в Україні; у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя"; а також дітей, якими опікується Донецька обласна державна адміністрація; учасників інших проєктів та конкурсів фонду.

Інші проєкти

Фонд Ріната Ахметова підтримує маленьких переселенців із Маріуполя — вітає зі святами; дбає про їхню безпеку на дорозі, даруючи світловідбивні браслети; бере активну участь у проєкті "ЯМаріупольЖитло", який забезпечує тимчасовим житлом переселенців із міста Марії в інших містах України тощо.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року збирає історії українців про пережите під час війни. У його архіві є багато дитячих історій, розказаних з перших вуст, а також колекції таких історій — зокрема, про дітей, чиї права порушила росія, а також про незаконно вивезених українських дітей, яких вдалося повернути додому.

Також фонд ініціює і проводить інші активності як до свят, так і протягом всього року. Слідкуйте за оновленнями програми на сайті https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam