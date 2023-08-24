Від отруєння це не врятує. Чому не варто перевіряти якість продуктів на запах

Коли продукти в холодильнику пролежали кілька днів, і ми починаємо сумніватися у їхній якості, ми намагаємось перевірити їх насамперед на запах. Якщо їжа пахне неприємно, то для людини це чіткий сигнал, що їсти це вже не можна.

Проте така перевірка не убереже вас від харчового отруєння. А чому - читайте у матеріалі нижче.

Тест на запах застосовували ще наші бабусі, і ми багато років використовуємо цю перевірку на якість продукту за звичкою. Звичайно, якщо від їжі пахне неприємно, ми вживати її не станемо - це очевидно.

А от якщо неприємного запаху немає або їжа пахне звичайно - це ще не ознака того, що вона придатна для вживання.

Директор Мережі досліджень харчової безпеки Інституту Квадрам, мікробіолог Меттью Гілмор у своїй статті на The Conversation зазначає, що довіряти тесту на запах – небезпечно, і ця перевірка не захистить нас від отруєння.

Він зазначає, що мікроби справді створюють запахи, коли ростуть та розмножуються. Газоподібні суміші, які створюють мікроби, проявляються згодом у формі метеоризму, поганого самопочуття.

Ці гази з'являються, коли мікробні популяції зростають і стають численними. Метаболізм кожного мікробного резидента перетворює вуглець та інші елементи на джерела енергії або будівельні блоки для їх власної клітинної культури.

Однак мікроби, які найчастіше пов'язані з хворобами харчового походження, такі як лістерії та сальмонели, виявити за допомогою тесту на запах практично неможливо.

Виявити запах лістерії на копченій рибі, запах сальмонели на помідорах – неможливо. На додаток, якщо сальмонела була занесена з брудною водою під час вирощування або виробництва, мікроби знаходяться усередині, а не зовні. Отже, запах вам ні про що не скаже.

Мікробіолог підкреслює, що використовувати тест на запах все ж таки варто. Це вбереже вас від споживання зіпсованих продуктів, таких як молоко або м'ясо. Однак, якщо у вас є сумніви у якості продуктів, але при цьому немає яскраво вираженого запаху - не ризикуйте.