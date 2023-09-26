Від освіти до футболу. Кращі подкасти українською, які треба слухати восени

"Асканія знову"

Про "Асканію-Нову" ми дізнавалися з енциклопедій, цікавих фактів у шкільних щоденниках та передач. А перше живе знайомство закохувало в неосяжну красу найбільшого степового заповідника Європи.

Тепер "Асканія-Нова" перебуває в окупації вже півтора роки, але і до цього пережила дві світових війни та радянські репресії. Подкаст про минуле заповідника - це історія боротьби людей проти системи, науки проти невігластва, а для нас - можливість подумати, чому такі злочини повторюються та як цьому запобігти. Слухайте 5 епізодів, що влучають прямо в серце.

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"Їжа для роздумів"

Здається, ми знайшли подкаст, який буде потрібен кожному цієї осені. Адже поєднання їжі, науки та історії - це завжди щось комфортне та заспокійливе.

Упродовж 8 епізодів на вас чекає гастрономічна подорож. Ви дізнаєтеся, чому пиво спочатку варили жінки, як їжа викликає спогади, коли в Україні з’явилася кориця та ще море смачних фактів.

Приємний бонус подкасту - більше не треба шукати, що послухати чи подивитися під час прийому їжі.

Обкладинка подкасту

"Вчися вухами Громадянська освіта"

"Хто я? Ким я маю стати в житті? І де мене до біса носило, поки всі інші слухали найважливіші життєві уроки?"

Якщо це відчуття знайоме, то ви не самотні. Але навколо є безліч способів навчитися краще себе розуміти та комфортно жити в соціумі. І подкаст "Громадянська освіта" від проєкту "Вчися вухами" - один із найцікавіших.

Слухайте про ідентичність, становлення особистості, соціальні ролі та ще багато важливих концепцій. І повірте - з цими знаннями жити стане легше.

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"КальчополіС - Італійський футбол та Серія А українською"

Галасливий та безтурботний "Наполі", пристрасні ломбардійські гладіатори "Мілан" та "Інтер", король півночі "Ювентус" та імператорська "Рома" - розмаїття італійського футболу вражає. І поринути в нього допоможуть автори цього подкасту.

Ви дізнаєтеся, хто з італійських команд найкраще підготувався до єврокубків, будете розбиратися в усіх тактичних трендах, трансферних чутках та навколофутбольних історіях. Готуйтеся до чергового захопливого сезону на Аппенінах.

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"Укр Фольк"

Уявіть кіносюжет про магічний артефакт, що відкриває його володарю таємниці, які змінюють життя назавжди.

Наш артефакт - це український фольклор. Пориньте в нього, і вас затягне цілий всесвіт традицій, мистецтва, надій та переживань українців. А десь у центрі цього всесвіту - відповідь на головне питання: хто ми є?

Щоб знайти артефакт, вмикайте подкаст "Укр Фольк". У ньому 0% шароварщини та 100% захопливих історій - від музичних інструментів наших предків до ритуальних танців у фільмах Параджанова.

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