Від найхолодніших до найтепліших: яка середня температура взимку в країнах Європи

Європейська зима має безліч облич - від лютих морозів на півночі до приємного тепла в південних регіонах. Кожна країна має свій унікальний клімат, який залежить від географічного розташування, близькості до океанів і гірських масивів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що очікувати взимку в різних куточках Європи.
Зима в Норвегії, Швеції та Фінляндії зазвичай сувора, з середньою температурою від -10 до -15 °C. У північних регіонах, таких як Лапландія, температура може опускатися до -30 °C, а сніг вкриває землю кілька місяців поспіль.
У цих країнах добре розвинена інфраструктура для зимових видів спорту, включно з лижними курортами та катками. Узбережжя Норвегії трохи тепліше завдяки Гольфстріму, але сильні вітри та хуртовини часто створюють екстремальні умови.
Зима в Україні та країнах Балтії сувора, із середньою температурою від -5 до -10 °C. В Україні та країнах Балтії часто випадає сніг, а замерзлі озера стають місцем для катання на ковзанах. Попри холод, ці регіони приваблюють туристів своїми зимовими фестивалями та святковими ярмарками.
У Німеччині, Польщі, Чехії та Австрії середня зимова температура коливається від -2 до +3 °C. У містах, таких як Прага чи Відень, снігопади трапляються рідко, але в Альпах зимова погода є стабільно холодною та ідеальною для гірськолижного відпочинку.
У великих містах часто трапляються дощі, які змінюються морозами, що створює ризик ожеледиці. Святкові ярмарки в цьому регіоні - унікальна зимова традиція, яка приваблює мільйони туристів.
У Франції та країнах Бенілюксу середня температура взимку зазвичай становить від +2 до +6 °C. У Парижі зими дощові, але снігопади трапляються рідко й недовго.
У Нідерландах та Бельгії біля узбережжя Атлантики часто йде дощ, а вітер може бути сильним. Попри м'які зими, замерзлі канали Нідерландів часом стають природними катками, що є унікальною зимовою розвагою.
На Балканах, включно з Сербією, Болгарією та Хорватією, середня температура взимку коливається від 0 до +5 °C. У гірських районах, як-от Родопи чи Динарські Альпи, сніг вкриває схили, що створює чудові умови для зимових видів спорту.
У приморських містах, таких як Спліт чи Дубровник, температура рідко падає нижче нуля, але вітри можуть бути холодними. Зима на Балканах часто супроводжується сонячними днями, що додає приємної атмосфери для туристів.
У південній Італії та Іспанії середня температура взимку сягає +10-15 °C, що робить ці регіони популярними для зимового туризму. В італійській Тоскані чи іспанській Андалусії цей час ідеально підходить для екскурсій та дегустації місцевих вин.
У північних районах, таких як Ломбардія чи Каталонія, температура може бути нижчою, особливо в горах. Узбережжя Середземного моря радує сонячною погодою навіть у січні.
Взимку в Греції та на Кіпрі середня температура становить +15-18 °C, що робить ці країни одними з найтепліших у Європі. У сонячні дні можна насолоджуватися прогулянками стародавніми руїнами, такими як Афінський акрополь чи Пафос.
Хоча ночі можуть бути прохолодними, вдень сонячне тепло створює комфортні умови. На островах Егейського моря навіть у зимовий період працюють багато курортів.
У Португалії, зокрема на Мадейрі, середня температура взимку становить близько +18 °C. Ця країна ідеальна для тих, хто шукає теплий клімат без різких температурних коливань.
Атлантичний океан підтримує стабільний клімат, що робить Португалію привабливим напрямком для зимового відпочинку. Сонячна погода й зелені ландшафти створюють особливу атмосферу навіть у січні.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Rough Guides, TED, Вікіпедія.