Від найхолодніших до найтепліших: яка середня температура взимку в країнах Європи

Скандинавські країни

Зима в Норвегії, Швеції та Фінляндії зазвичай сувора, з середньою температурою від -10 до -15 °C. У північних регіонах, таких як Лапландія, температура може опускатися до -30 °C, а сніг вкриває землю кілька місяців поспіль.

У цих країнах добре розвинена інфраструктура для зимових видів спорту, включно з лижними курортами та катками. Узбережжя Норвегії трохи тепліше завдяки Гольфстріму, але сильні вітри та хуртовини часто створюють екстремальні умови.

Східна Європа

Зима в Україні та країнах Балтії сувора, із середньою температурою від -5 до -10 °C. В Україні та країнах Балтії часто випадає сніг, а замерзлі озера стають місцем для катання на ковзанах. Попри холод, ці регіони приваблюють туристів своїми зимовими фестивалями та святковими ярмарками.

У Східній Європі зими зазвичай холодні (фото: Pixabay.com)

Центральна Європа

У Німеччині, Польщі, Чехії та Австрії середня зимова температура коливається від -2 до +3 °C. У містах, таких як Прага чи Відень, снігопади трапляються рідко, але в Альпах зимова погода є стабільно холодною та ідеальною для гірськолижного відпочинку.

У великих містах часто трапляються дощі, які змінюються морозами, що створює ризик ожеледиці. Святкові ярмарки в цьому регіоні - унікальна зимова традиція, яка приваблює мільйони туристів.

Франція та Бенілюкс

У Франції та країнах Бенілюксу середня температура взимку зазвичай становить від +2 до +6 °C. У Парижі зими дощові, але снігопади трапляються рідко й недовго.

У Нідерландах та Бельгії біля узбережжя Атлантики часто йде дощ, а вітер може бути сильним. Попри м'які зими, замерзлі канали Нідерландів часом стають природними катками, що є унікальною зимовою розвагою.

Балкани

На Балканах, включно з Сербією, Болгарією та Хорватією, середня температура взимку коливається від 0 до +5 °C. У гірських районах, як-от Родопи чи Динарські Альпи, сніг вкриває схили, що створює чудові умови для зимових видів спорту.

У приморських містах, таких як Спліт чи Дубровник, температура рідко падає нижче нуля, але вітри можуть бути холодними. Зима на Балканах часто супроводжується сонячними днями, що додає приємної атмосфери для туристів.

На Балканах іноді бувають помірні морози у гірських районах (фото: Pixabay.com)

Італія та Іспанія

У південній Італії та Іспанії середня температура взимку сягає +10-15 °C, що робить ці регіони популярними для зимового туризму. В італійській Тоскані чи іспанській Андалусії цей час ідеально підходить для екскурсій та дегустації місцевих вин.

У північних районах, таких як Ломбардія чи Каталонія, температура може бути нижчою, особливо в горах. Узбережжя Середземного моря радує сонячною погодою навіть у січні.

Греція та Кіпр

Взимку в Греції та на Кіпрі середня температура становить +15-18 °C, що робить ці країни одними з найтепліших у Європі. У сонячні дні можна насолоджуватися прогулянками стародавніми руїнами, такими як Афінський акрополь чи Пафос.

Хоча ночі можуть бути прохолодними, вдень сонячне тепло створює комфортні умови. На островах Егейського моря навіть у зимовий період працюють багато курортів.

Португалія

У Португалії, зокрема на Мадейрі, середня температура взимку становить близько +18 °C. Ця країна ідеальна для тих, хто шукає теплий клімат без різких температурних коливань.

Атлантичний океан підтримує стабільний клімат, що робить Португалію привабливим напрямком для зимового відпочинку. Сонячна погода й зелені ландшафти створюють особливу атмосферу навіть у січні.

Атлантичний океан робить зими теплими на півдні (фото: Pixabay.com)