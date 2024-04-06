Від науковця до помічника анестезіолога: ким працювали українські зірки до того, як стали популярними

Шлях деяких знаменитостей до слави був непростий. Їм довелося освоювати інші професії до того, як вони стали відомими.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: програма "Тихий вечір з Оленою Кравець", "Молодий буковинець", ТСН, Вікіпедія, ICTV.

Віктор Бронюк - чиновник

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк завершив навчання на історичному факультеті Вінницького державного університету. У період Помаранчевої революції він захотів зробити свій внесок у благо держави.

Мер Вінниці запропонував Віктору посаду головного спеціаліста у відділі культури.

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Артем Пивоваров - помічник анестезіолога

Співак Артем Пивоваров колись працював помічником анестезіолога, хоча завжди мріяв про музику.

Після трьох років роботи в лікарні він усвідомив, що не бачить себе в цій професії. Тому, щойно з'явилася можливість розвиватися в музичній сфері, кинув небажану роботу і повністю присвятив себе творчості.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

MONATIK - адміністратор

Дмитро обіймав посаду керівника в студії танців у Києві. Виконавець розповідав про те, що з самого дитинства займався брейк-дансом, а в зрілому віці приєднався до колективу Наталії Могилевської.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Юлія Саніна - журналіст

Незважаючи на свій талант у співі, співачка Юлія Саніна прийняла рішення пов'язати своє життя з журналістикою. Ще під час навчання в інституті вона спробувала себе в ролі інтерв'юерки.

Одного разу майбутня артистка запросила на інтерв'ю рок-музиканта, який згодом став її чоловіком.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Сергій Бабкін - різноробочий

За своє життя співак випробував себе в різних професіях. Перш ніж стати знаменитістю, Сергій займався прибиранням приміщень, працював вантажником, продавав хлібобулочні вироби біля метро і фасував макарони.

Однак протягом усього цього часу він зберігав інтерес до свого хобі - музики.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Володимир Остапчук - перекладач

Шоумен і телеведучий почав свою кар'єру з роботи перекладачем. Хоча він не продовжив займатися цією справою, знання мов виявилося йому дуже корисним.

Завдяки відмінному володінню англійською та грамотно поставленій манері говорити, Володимир утвердився на українських телеканалах і став відомим.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ігор Кондратюк - науковець

Відомий продюсер починав свою кар'єру як фахівець з оптики. Кондратюк написав чимало наукових статей. У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Слід зазначити, що шоумен донині залишається співробітником відділу молекулярної біофізики.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

alyona alyona - колектор

Відома реперка поділилася тим, що працювала в колекторському агентстві телефоном. Вона мотивувала людей, їхні родини та друзів виплатити заборгованість.

Під час роботи виконавиця завжди використовувала вигадані імена. Після цього досвіду alyona alyona вирішила, що ніколи не рекламуватиме послуги кредитування.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)