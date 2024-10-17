Від Львова до Вінниці: 5 романтичних легенд про заснування українських міст

Київ

За легендою, Київ був заснований трьома братами - Кий, Щек і Хорив, а також їх сестрою Либіддю. Кожен з них назвав частину міста своїм іменем: Кий - центральну частину, Щек - на пагорбах, а Хорив - поруч з річкою, що отримала назву Либідь.

Історія Києва має навіть варіант із згадками в древньоармянських джерелах, де місто називається Куар, а його засновників іменують Куаром, Мелтеєм і Хореаном​. Легенда про трьох братів символізує силу і єдність, які заклали основи великого міста.

Пам'ятник засновникам Києва (фото: Вікіпедія)

Львів

За літописами, місто Львів заснував князь Данило Галицький і назвав його на честь свого сина Лева. Однак львів'яни люблять розповідати іншу легенду про походження міста.

Колись давно на місці майбутнього Львова були невеликі села, оточені густими лісами, де селяни ховалися від ворогів. Але одного разу у цих лісах почав зникати народ, і виявилося, що їх викрадав лев.

Він підстерігав людей, що блукали поодинці, і затягував до своєї печери. Місцеві ковалі намагалися зробити зброю для боротьби зі звіром, але безрезультатно. Одного дня мандрівник запропонував зачарувати зброю дівочою кров'ю, що допомогло здолати лева.

Відтоді гору назвали Левовою, а місто під нею - Львовом.

Пам'ятник Героям Листопадового чину у Львові (фото: Вікіпедія)

Харків

У Харкові, на початку проспекту Науки, у 2004 році було встановлено пам’ятник, який в народі відомий як "Козак Харько". Офіційно ж цей монумент називається "Засновникам Харкова".

Легенда про козака Харька, безсумнівно, ґрунтується на переконанні, що засновник славного міста має бути уособлений. Так, Рим заснував свій легендарний цар Ромул, син бога Марса, а Київ - Кий.

Відповідно, Харків було засновано козаком Харьком, який жив у кінці XVI - на початку XVII століття. Цей козак очолив групу переселенців з Речі Посполитої, які знайшли новий дім між річками Лопань і Харків. Саме Харько й дав ім'я місту.

Козак Харько (фото: Вікіпедія)

Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський - одне з наймальовничіших міст України, оточене річкою Смотрич і могутніми скелями. За легендою, князь Юрій Коріатович закохався в молоду дівчину, яку зустрів біля стін майбутньої фортеці.

Кохання було настільки сильним, що князь вирішив побудувати місто-фортецю, яка б охороняла їхнє кохання від будь-яких ворогів. Фортеця виросла над рікою, символізуючи не лише військову міць, а й міцність почуттів князя.

Легенда каже, що місто стало неприступним для ворогів завдяки благословенню на вічну любов Юрія і його обраниці. Їхня історія кохання назавжди закарбувалася в стінах Кам'янця.

Фортеця Кам'янця-Подільського (фото: Вікіпедія)

Вінниця

За однією з легенд, Вінниця отримала свою назву від слова "вино", оскільки на цих землях із давніх часів виготовляли цей напій. Але є й інша, більш правдоподібна історія: заснування міста відбулося у XIV столітті завдяки литовським князям Коріатовичам.

Легенда свідчить, що брати Коріатовичі обрали це місце для своєї резиденції, і дали йому назву "Вінниця" від слова "вінок". Це символізувало захисне кільце фортифікаційних споруд, які охороняли місто. Вигідне розташування на берегах річки Південний Буг сприяло розвитку поселення, перетворюючи його на торговий центр.

Проєкція Винницького замку 16 сторіччя (фото: Вікіпедія)