Від кулінарії до дерматології. Дієтолог розповів, чим корисний розмарин

Розмарин є представникомродини глухокропивових (Lamiaceae) Salvia rosmarinus. Це ароматична рослина, що походить із Середземномор’я і культивується по всьому світу. Завдяки численним біологічним властивостям розмарин століттями використовується в кулінарії та медицині.

Де використовують розмарин

Вважається, що олія цієї рослини запобігає випадінню волосся. У традиційній іранській медицині ефірна олія розмарину також застосовувалася як болезаспокійливий та протизапальний засіб, зокрема й від акне. Відомо, що розмарин добре поглинає ультрафіолетове світло, має антибактеріальну та протигрибкову дію, а також допомагає підтримувати гомеостаз шкіри.

Науковці проводять подальші дослідження щодо його протизапальної, антиоксидантної, протиінфекційної та протипухлинної дії.

Ключові хімічні компоненти розмарину включають гірку основу, смолу, дубильну кислоту, флавоноїди та леткі масла (борнеол, борнілацетат, камфен, цинеол, пінен та камфора).

Серед інших важливих компонентів олії розмарину, зокрема, п-Цимен, ліналоол, гамма-терпінен, тимол, бета-пінен, альфа-пінен, евкаліптол і карнозна кислота. Леткі олії розмарину використовуються в різних оліях і лосьйонах для лікування ран і стимуляції росту волосся. Користь для здоров’я розмарину зазвичай приписують карнозній та урсоловій кислотам.

Загоєння ран

У дослідженні 2022 року, що проводилося на 60 дорослих щурах-самцях, науковці виявили, що використання мазей на основі ефірної олії листя розмарину прискорює загоєння ран, зменшує запалення та посилює ангіогенез, а також щільність колагенових волокон. Раніше така дія на щурів порівнювалася у трьох місцевих композицій на основі хітозану, що містили ефірну олію чайного дерева, ефірну олію розмарину, або суміш обох олій. Комбінований препарат був найефективнішим у сприянні різних стадій загоєння ран, зі значним збільшенням відсотка зменшення площини рани.

Крім того, результати дослідження in vivo 2010 року продемонстрували, що місцеве застосування ефірної олії розмарину протягом трьох днів зменшує запалення, саму рану, а також сприяє ангіогенезу та регенерації грануляційної тканини.

Протираковий потенціал

У дослідженні 2006 році екстракт розмарину, який вводили перорально в дозі 500 мг/кг маси тіла миші, значно пригнічував другу стадію онкогенезу шкіри у мишей. У дослідженні 10 років потому науковці визначили, що водно-спиртовий екстракт розмарину демонструє антипроліферативну дію на клітинну лінію меланоми людини A375. Як джерела протиракових ефектів розмарину найчастіше згадуються карнозна та розмаринова кислоти.

Волосся

На початку 2023 року науковці розробили 1% лосьйон для волосся на основі метанольного екстракту наземної частини розмарину, вплив якого оцінювали щодо потенційної активності росту шерсті у мишей. Використовуючи воду як контроль і 2% лосьйон для волосся з міноксидилом як стандарт, дослідники виявили, що їхній лосьйон для волосся з розмарином продемонстрував значну стимуляцію росту шерсті, що перевищує показники, які спостерігалися у мишей, які отримували стандартний препарат.

Розмарин використовується в традиційній медицині протягом сотень років, і вже більш як 20 років він є поширеним інгредієнтом косметичних і космецевтичних препаратів. Останні відкриття свідчать про привабливі перспективи його застосування у сучасній медицині, зокрема в дерматології. Подальші дослідження зможуть надати краще обґрунтування для застосування розмарину для поліпшення здоров’я шкіри та волосся.