Від крижаних фестивалів до сніжних боїв: найдивніші зимові традиції

Зима завжди дарує різноманітні традиції, які об'єднують людей у різних куточках світу. Від святкових ярмарків до унікальних ритуалів - кожна культура має свої улюблені зимові звичаї.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає цікаві зимові традиції різних народів, які надихають та захоплюють своєю оригінальністю і красою.

Крижаний фестиваль у Харбіні, Китай

Харбінський міжнародний фестиваль льоду та снігу є одним із найвідоміших зимових заходів у світі. Щороку в цьому китайському місті створюють справжні шедеври зі снігу та льоду - величезні скульптури, замки та цілі міста. Особливо вражають підсвічені льодові споруди, які створюють неймовірну атмосферу.

Фестиваль триває з січня до лютого і приваблює мільйони туристів. Відвідувачі можуть насолоджуватися катанням на санях, ковзанах або навіть льодовими гірками. Крижаний фестиваль є символом зимового мистецтва та розваг у Китаї.

Крижані декорації у Харбіні (фото: Вікіпедія)

Сніжні бої у Японії: фестиваль Юкіхірамі

Щорічно в Японії проходить фестиваль сніжних боїв Юкіхірамі, який стає справжнім святом для учасників і глядачів. Учасники розподіляються на команди і ведуть "снігові битви" за спеціальними правилами. Це не просто розвага - сніжні бої в Японії мають давнє коріння і є популярним зимовим спортом.

Особливо яскраво фестиваль проходить у місті Саппоро, відомому своїм сніговим кліматом. Багато людей приїжджають спеціально, щоб побачити це змагання та взяти в ньому участь. Ця традиція є символом зимової радості та активності в Японії.

Різдвяні ярмарки у Європі

Різдвяні ярмарки - це традиція, що охоплює більшість європейських країн. Найвідоміші з них проходять у Німеччині, Австрії та Чехії. Учасники можуть придбати різдвяні прикраси, сувеніри та смачні солодощі.

Атмосфера ярмарків наповнена ароматами глінтвейну, смажених каштанів і свіжої випічки. Відвідувачі також можуть насолодитися виступами музикантів, каруселями та театральними постановками. Різдвяні ярмарки стали важливим символом зимових свят у Європі.

Різдвяний ярмарок у Вені (фото: Вікіпедія)

Святкування Юл у Скандинавії

Юл - це давнє скандинавське свято, яке передувало Різдву і зберігає елементи язичницьких ритуалів. Воно включає в себе запалювання великого поліна, яке має згоріти до кінця свята. Сучасні святкування Юл поєднують християнські та давні традиції.

На святковому столі обов’язково мають бути м’ясні страви, риба та спеціальні напої. Також важливим елементом є прикрашання будинку гілками ялини та свічками. Юл символізує завершення темного періоду року і настання нового світла.

Колядки та щедрівки в Україні

Українська традиція колядування та щедрування є однією з найдавніших і найяскравіших зимових звичаїв. Колядники ходять від хати до хати, співаючи пісні та бажаючи щастя господарям. Вони одягають костюми ангелів, пастушків або навіть козу, яка є символом достатку.

Господарі щедро обдаровують колядників солодощами або грошима. Цей звичай об'єднує громаду і приносить святковий настрій. Колядки вважаються оберегом, який приносить добро і злагоду в дім.

Вертеп українських колядників (фото: Вікіпедія)

Крижане плавання в Фінляндії

Плавання в крижаній воді є поширеною традицією в Україні та Фінляндії, особливо під час святкування Водохреща. Люди пірнають у крижану ополонку, вірячи в очищення тіла і душі. У Фінляндії цю традицію поєднують із відвідуванням сауни, що допомагає організму витримати екстремальні умови.

Таке занурення часто супроводжується урочистими молитвами та обрядами. Учасники вірять, що це допомагає зміцнити імунітет і принести удачу на цілий рік. Хоча для багатьох це виглядає екстремально, учасники знаходять у цьому справжнє задоволення.

Свято льодових скульптур у Канаді

У канадському місті Квебек щорічно проводять фестиваль льодових скульптур, який приваблює туристів з усього світу. Майстри створюють величні фігури з льоду, використовуючи сучасні технології для їхнього підсвічування.

Фестиваль включає конкурси на найкращу скульптуру, деякі з них сягають декількох метрів у висоту. Вечірні шоу з підсвіченням створюють магічну атмосферу. Туристи мають можливість не лише милуватися мистецтвом, а й скуштувати місцеві делікатеси.

Крижана карета (фото: Вікіпедія)