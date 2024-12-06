От ледяных фестивалей до снежных боев: самые удивительные зимние традиции

Зима всегда дарит разнообразные традиции, объединяющие людей в разных уголках мира. От праздничных ярмарок до уникальных ритуалов - каждая культура имеет свои любимые зимние обычаи.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает интересные зимние традиции разных народов, которые вдохновляют и восхищают своей оригинальностью и красотой.

Ледяной фестиваль в Харбине, Китай

Харбинский международный фестиваль льда и снега является одним из самых известных зимних мероприятий в мире. Каждый год в этом китайском городе создают настоящие шедевры из снега и льда - огромные скульптуры, замки и целые города. Особенно поражают подсвеченные ледовые постройки, создающие невероятную атмосферу.

Фестиваль длится с января по февраль и привлекает миллионы туристов. Посетители могут наслаждаться катанием на санях, коньках или даже ледовыми горками. Ледяной фестиваль - символ зимнего искусства и развлечений в Китае.

Ледяные декорации в Харбине (фото: Википедия)

Снежные бои в Японии: фестиваль Юкихирами

Ежегодно в Японии проходит фестиваль снежных боев Юкихирами, становящийся настоящим праздником для участников и зрителей. Участники распределяются на команды и ведут "снежные сражения" по специальным правилам. Это не просто развлечение - снежные бои в Японии имеют давние корни и являются популярным зимним спортом.

Особенно ярко фестиваль проходит в городе Саппоро, известном своим снежным климатом. Многие люди приезжают специально, чтобы увидеть это соревнование и принять в нем участие. Эта традиция - символ зимней радости и активности в Японии.

Рождественские ярмарки в Европе

Рождественские ярмарки - это традиция, охватывающая большинство европейских стран. Самые известные из них проходят в Германии, Австрии и Чехии. Участники могут приобрести рождественские украшения, сувениры и вкусные сладости.

Атмосфера ярмарок наполнена ароматами глинтвейна, жареных каштанов и свежей выпечки. Посетители могут насладиться выступлениями музыкантов, каруселями и театральными постановками. Рождественские ярмарки стали важным символом зимних праздников в Европе.

Рождественская ярмарка в Вене (фото: Википедия)

Празднование Юл в Скандинавии

Юл - это древний скандинавский праздник, предшествовавший Рождеству и хранящий элементы языческих ритуалов. Оно включает в себя зажигание большого полена, которое должно сгореть до конца праздника. Современные празднования Юл совмещают христианские и давние традиции.

На праздничном столе обязательно должно быть мясные блюда, рыба и специальные напитки. Также важным элементом является украшение дома ветками ели и свечами. Юл символизирует завершение темного периода года и наступление нового света.

Колядки и щедровки в Украине.

Украинская традиция колядования и щедрования является одной из самых древних и ярких зимних обычаев. Колядники ходят от дома к дому, распевая песни и желая счастья хозяевам. Они одевают костюмы ангелов, пастушков или даже козу, которая является символом изобилия.

Хозяева щедро одаривают колядников сладостями или деньгами. Этот обычай объединяет общину и приносит праздничное настроение. Колядки считаются оберегом, приносящим добро и согласие в дом.

Вертеп украинских колядников (фото: Википедия)

Ледяное плавание в Финляндии

Плавание в ледяной воде является распространенной традицией в Украине и Финляндии, особенно во время празднования Крещения. Люди ныряют в ледяную прорубь, веря в очищение тела и души. В Финляндии эта традиция сочетается с посещением сауны, что помогает организму выдержать экстремальные условия.

Такое погружение часто сопровождается торжественными молитвами и таинствами. Участники верят, что это помогает укрепить иммунитет и принести удачу на целый год. Хотя для многих это выглядит экстремально, участники находят в этом подлинное удовольствие.

Праздник ледовых скульптур в Канаде

В канадском Квебеке ежегодно проводят фестиваль ледовых скульптур, который привлекает туристов со всего мира. Мастера создают величественные фигуры из льда, используя современные технологии для их подсветки.

Фестиваль включает конкурсы на лучшую скульптуру, некоторые из них достигают нескольких метров в высоту. Вечерние шоу с подсветкой создают волшебную атмосферу. Туристы могут не только любоваться искусством, но и отведать местные деликатесы.

Ледяная карета (фото: Википедия)