Від кашлю зупинялося дихання: у Львові дивом врятували дитину з кашлюком

У Львові в обласну інфекційну лікарню потрапило 6-місячне немовля, у якого діагностували кашлюк. У дитини через сильні спазматичні напади, двічі фіксували затримку дихання.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вдалось врятувати немовля та як ефективно захиститись від хвороби.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Zaxid.net та Центр громадського здоров'я.
Мама звернулася по допомогу до лікарів аж через дев’ять днів після початку хвороби. За словами жінки, її заспокоювало те, що температура у дитини була нормальною, не підвищувалася навіть тоді, коли кашель не вщухав ні вдень, ні вночі.
Вона стривожилася лише тоді, коли побачила, що кашель не проходить, а навпаки посилюється. Тому дитину привезли в лікарню, де її одразу помістили в реанімаційне відділення.
Шестимісячне маля не вакцинували у визначені терміни, бо дитина часто підхоплювала респіраторні вірусні інфекції.
Заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Марія Озірковська розповіла, що у Львівській області фіксують суттєве зростання захворюваності на кашлюк.
У 2023 році захворіло 85 дітей, а за два місяці 2024-го вже 73.
Озірковська зазначила, що більшість захворілих не були щеплені від кашлюку.
Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку.
Частота нападів буває не більше 10-15 разів на добу, проте в разі тяжкої форми кашлюку кількість нападів може скласти до 30 і більше.
Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі.
Схема щеплення:
Вагітні жінки, як група ризику, мають зробити щеплення проти кашлюку з рекомендацій свого сімейного лікаря.
Раніше інфекціоніст повідомляв, чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк.
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