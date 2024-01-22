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Від картоплі до цибулі. Ось які овочі допоможуть вам "розморозити" автомобіль

Фото: Як очистити від снігу та льоду автомобіль (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Необхідність виділяти час для розморожування автомобіля вранці – для багатьох водіїв – головний біль. Існує безліч спеціальних продуктів, таких як антиобмерзальний спрей, які допоможуть швидше розморозити ваш автомобіль, але це не єдиний спосіб вирішення цієї проблеми. На вашій кухні лежать овочі, які можуть стати в нагоді, коли справа доходить до розморожування автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Mirror.

Які овочі допоможуть розморозити автомобіль

Картопля

Виявляється, це не просто смачний гарнір, він також може запобігти утворенню інею на вікнах вашої машини, якщо ви дістанетеся туди до того, як настане похолодання.

Розріжте картоплину навпіл і протріть лобове скло та вікна в ніч перед прогнозом холодів. Молекули цукру, які є в картоплі, допоможуть зруйнувати іній.

Цибуля

Якщо ви не знали, то цибуля діє аналогічним чином, як і картопля.

Огірок

Якщо у вас під рукою немає картоплі чи цибулі, у вас є ще один чудовий варіант: огірок. На думку експертів, це неймовірно ефективний спосіб звести до мінімуму час, який ви витрачаєте на розморожування автомобіля. Огірок діє як природний репелент вологи. Овочі містять натуральні олії, які створюють гідрофобну поверхню при розтиранні на склі або дзеркалах.

"Водовідштовхувальні властивості огірка допомагають запобігти конденсації та утворенню туману на лобовому склі. По суті, це все одно, що дати лобовому склу захисну плівку, яка перешкоджає утворенню конденсату в холодні місяці", - повідомляють авто експерти.

Гарбуз

Експерти називають гарбуз овочом, який змінить все, коли справа доходить до запобігання утворенню інею на вашому автомобілі.

Секрет криється у змісті крохмалю, що міститься у гарбузах. Обов'язково наріжте шкірку і протріть внутрішній шар лобового скла, щоб швидко розморозити його.

Крохмаль діє як бар'єр між льодом та склом, запобігаючи його швидкому повторному замерзанню.

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