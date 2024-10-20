Чорний кращий за білий, а булочки - зло? 5 головних міфів про користь і шкоду хліба

Чи корисний хліб для організму?

Зернові продукти, включаючи хліб і булочки, поряд з овочами та фруктами є основою харчової піраміди, розробленої Інститутом харчових продуктів і харчування. Тим часом багато людей не тільки через зростання цін, а й через сучасні тенденції, наприклад, безглютенові дієти, відмовляються від хліба.

Навколо хліба існує багато шкідливих міфів, які звинувачують його в тому, що він має низький вміст поживних речовин і сприяє збільшенню ваги. Тим часом винен не сам хліб, а його якість.

Як вибрати хороший хліб?

Купуючи хліб, варто перевіряти його інгредієнти та обирати найкорисніші. Це означає, що він містить лише необхідні для випікання хліба інгредієнти, без додавання консервантів, розпушувачів та емульгаторів.

Хліб із чистим складом має містити лише борошно, воду, сіль, закваску або дріжджі та добавки, такі як горіхи, насіння та зерна.

Вибираючи хліб, дотримуйтесь наступних порад:

перевірте інгредієнти,

уникайте хліба з додаванням барвників і консервантів,

пам'ятайте, що чорний хліб не завжди буває цільнозерновим, тому що він може бути виготовлений з пшеничного борошна, підфарбованого карамеллю, або ячмінного солоду,

зверніть увагу на сорт борошна, чим більше число, тим краще (бажано 2000 і вище),

пшеничний хліб не обов’язково повинен бути нижчої якості, виготовлений із спельти, цільнозернового борошна або борошна Грем, він корисний і безпечний для людей з проблемами травлення,

Целіакія або непереносимість глютену не змушує вас відмовлятися від булочок або хліба, на ринку також доступний безглютеновий хліб з кукурудзяного або рисового борошна.

5 найпоширеніших міфів про хліб

1. Дріжджовий хліб гірший за квасний

І закваска, і дріжджі мають багато цінних харчових цінностей. Закваска, яка використовується для приготування хліба на заквасці, створюється шляхом процесу бродіння.

Молочнокислі бактерії, що ростуть у ньому, розпушують тісто і дозволяють йому піднятися. Хліб на заквасці випікають з житнього або мішаного борошна, тому що пшеничне для них не підходить. Хліб на заквасці міцніший, ніж дріжджовий, і зберігає свіжість до 7 днів.

Він також має нижчий глікемічний індекс, а інгредієнти, які в ньому містяться, краще засвоюються організмом. Проте вміст пробіотичних бактерій позитивно впливає на склад мікрофлори кишечника. Однак хліб на заквасці важче перетравлюється і має гостріший смак, тому його можуть не сприймати люди з проблемами травлення та діти.

Дріжджі є цінним джерелом вітамінів групи В, зокрема фолієвої кислоти та біотину. Вони також містять білок, клітковину, фосфор, кальцій, калій і залізо. Дріжджовий хліб виходить більш ніжним, легким і має більш м’який смак. Дріжджі поглинають цукор і розщеплюють його на етанол і вуглекислий газ.

Процес спиртового бродіння розпушує тісто, яке піднімається набагато швидше, ніж тісто на заквасці. Для випікання дріжджового хліба зазвичай використовують пшеничне борошно, але також з додаванням житнього або безглютенового (рисового, кукурудзяного, вівсяного). Хліб або булочки, випечені на дріжджах, не можна їсти людям з алергією на дріжджі або кандидозом.

2. Заморожений хліб нижчої якості

Заморожування - найкращий спосіб зберігання продуктів, у тому числі хліба. Завдяки цьому ми можемо заморозити надлишки покупного або домашнього хліба, тому ми не витрачаємо продукти даремно, а після розморожування ми можемо насолоджуватися свіжим хлібом, не купуючи інший.

Тільки не забувайте вибирати якісний хліб, який має містити лише борошно, воду, сіль, закваску або дріжджі та добавки, такі як горіхи, насіння та зерна. Найкраще заморожувати такий продукт свіжим, тобто в той же день, коли ми його купили або зробили.

Однак спечений хліб повинен повністю охолонути. Для заморожування найкраще використовувати щільні пакети з фольги, а зберігати хліб в морозильній камері максимум 3 місяці. Однак хліб із закваски можна заморозити на менший період часу, до 1 місяця.

3. Білий хліб і булочки шкідливі

Зерно складається з лушпиння, зародка та ендосперму. Лушпиння містить клітковину, залізо, кальцій і вітаміни групи В, є джерелом таких мінералів, як магній, залізо, цинк, вітаміни групи В і вітамін Е. Ендосперм багатий вуглеводами, зокрема крохмалем.

Білий хліб виготовляють з білого, тобто очищеного борошна, виготовленого тільки з ендосперму. Тому хліб з цільнозернового борошна, тобто з цільного зерна, має більшу харчову цінність, ніж білий хліб. З цієї причини здорові люди, які піклуються про те, що вони їдять, повинні вибирати цільнозернові продукти. Однак не всім можна їсти цільнозерновий хліб, оскільки він досить важко перетравлюється.

4. Чорний хліб корисніший за білий

Кожен вид хліба має певну харчову цінність і, перш за все, містить вуглеводи, білки та жири. Річ у тому, що цільнозернові продукти, тобто ті, що мають темний колір, містять більше клітковини, вітамінів і мінералів, які містяться у висівках, ніж хліб з очищеного борошна. Вони також мають нижчий глікемічний індекс.

Однак на якість хліба впливає не його колір, а інгредієнти, використані для випічки. Вибираючи темний хліб, ми виходимо з того, що він виготовлений з неочищеного борошна, тобто не позбавленого висівок, а отже, з цільного зерна (цільнозернового або цільнозернового).

При цьому його колір може бути результатом додавання солоду або карамелі, якими виробники "фарбують" пшеничний хліб. Слід більше звертати увагу на його склад, а не на колір, і вибирати хліб з борошна грубого помелу типу 2000 або борошна грубого помелу.

Варто також звернути увагу на вагу буханця, адже цільнозернові вироби важчі та щільніші, ніж ті, що виготовлені з білого борошна з добавками та розпушувачами.

Звертайте увагу не на колір хліба, а на інгредієнти (фото: pixabay.com)

5. Від хліба гладшають

Багато людей, які сідають на дієту для схуднення, спочатку відмовляються від хліба, оскільки вважають, що він є основною причиною набору ваги через високий вміст вуглеводів. Однак це неправда.

Від хліба не гладшають, він навіть допомагає залишатися струнким, оскільки містить клітковину, яка прискорює метаболізм і підтримує перистальтику кишечника. Крім того, молочна кислота, що міститься в хлібі на заквасці, сприяє травленню та запобігає запорам, полегшуючи випорожнення.

Вода відповідає за зайву вагу, тому що на кожні 100 г вуглеводів організм запасає 300 г води. Людям, які намагаються схуднути, зовсім не обов’язково відмовлятися від хліба. Все, що їм потрібно зробити, це обмежити його кількість і збагатити шматочок багатими поживними речовинами, такими як шматочок лосося, вершковий сир, авокадо або редька.