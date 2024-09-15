Від Другої світової до майбутнього. Як грати в Call of Duty у хронологічному порядку

Call of Duty (2003)

Перша гра франшизи була розроблена Infinity Ward та опублікована у 2003 році. Це перша з багатьох частин серії, присвячених Другій світовій війні, яка наслідує приклад інших відомих ігор, таких як Medal of Honor.

У першій Call of Duty ви граєте у трьох різних кампаніях за різних солдатів із трьох країн: США, Великобританії та Радянського Союзу.

Північноамериканський солдат, рядовий Мартін, починає свою підготовку в 1942 році і бере участь у вторгненні в Нормандію в 1944 році, тоді як британський сержант Еванс бореться в операції "Тонга" того ж року. Пізніше Еванс допомагатиме капітан Прайс, ім'я якого часто зустрічається у франшизі.

Call of Duty (2003) (фото: IGN)

Call of Duty 2 (2005)

Продовження оригінальної назви повторює налаштування та нації, але з деякими іншими перспективами. Замість трьох кампаній ви переживаєте чотири: одну з погляду північноамериканського солдата, одну із Радянського Союзу та дві з Британії.

Call of Duty 2 (2005) (фото: IGN)

Call of Duty: World at War (2008)

Через кілька років після Call of Duty 3 команда Treyarch повернулася і випустила свою останню частину, що ґрунтується на конфлікті, яким серія дихала з самого початку. Однак цього разу кампанія була поділена лише на північноамериканські та радянські війська.

Call of Duty: World at War (2008) (фото: IGN)

Call of Duty 3 (2005)

Call of Duty 3 - перша основна гра в серії, розроблена не Infinity Ward. Це була перша спроба Treyarch відтворити події Другої світової війни.

Події відбуваються у 1944 році. Армії Великобританії, Польщі, США, Канади та Франції борються з нацистськими військами Німеччини у селі Шамбуа, Франція, під час битви за Нормандію.

Це єдина основна частина, яку не можна пограти на ПК.

Call of Duty 3 (2005) (фото: IGN)

Call of Duty: WWII (2017)

Майже півтора десятиліття після першої гри студія Sledgehammer Games повернула франшизу до Другої світової війни. Це був перший раз в основній серії, коли в кампанії був лише один головний герой: Рональд "Ред" Деніелс, що супроводжувався своїм вірним загоном.

У ролі Реда ви б'єтеся з нацистськими німецькими військами на європейському театрі бойових дій, від Нормандії до Німеччини.

Хоча у грі WWII є кілька коротких сцен спогадів про події 1940 року, що робить її першою грою в серії у хронологічному порядку, основні події гри відбуваються у 1944 році.

Call of Duty: WWII (2017) (фото: IGN)

Call of Duty: Vanguard (2021)

В останній частині, дія якої відбувається під час Другої світової війни, розробник Sledgehammer Games знову спробував повернути Call of Duty до витоків та розглянути цю історичну подію з іншого погляду.

На відміну від Другої світової війни 2017 року, вам надано кілька персонажів на різних фронтах. Головна мета - дізнатися більше про Phoenix, секретний нацистський проект, який може змінити хід війни на користь нацистської Німеччини.

В "Авангарді" також є епізоди спогадів різних головних героїв, починаючи з 1941 року, але більшість кампанії відбувається у 1945 році, ближче до кінця війни.

Call of Duty: Vanguard (2021) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops (2010)

Розробник Treyarch змінив епоху з Black Ops. Переміщаючись з 1961 по 1968 рік, ви вперше в серії відчуєте події Холодної війни та частину війни у В'єтнамі.

Головний герой Алекс Мейсон працює з ЦРУ і йому доручено згадати події, які допоможуть знайти радянських сплячих агентів. Ці агенти перебувають у Сполучених Штатах та планують випустити небезпечну хімічну зброю під назвою Nova 6.

Call of Duty: Black Ops (2010) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Розроблена Treyarch та Raven Software гра Call of Duty: Black Ops Cold War допомагає зв'язати оригінальну Black Ops та Black Ops 2. Хоча цього разу головного героя звати "Белл", ви можете вибрати своє ім'я, пол та інші деталі, такі як діалогові рядки.

Дія гри відбувається в 1981 році, ви поєднуєтеся з персонажами з попередніх ігор, включаючи Алекса Мейсона, Френка Вудса та Джейсона Хадсона.

Під керівництвом Рассела Адлера з ЦРУ ваша елітна команда має спіймати радянську людину, яка кличе себе "Персей", і яку планує атакувати Сполучені Штати.

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Продовження оригінальної Black Ops представляє дві часові лінії. У першій ви слідуєте стопами Алекса Мейсона через кілька років після того, як він і його команда успішно зупинили Нову 6. На дворі 1986, і Джейсон Хадсон просить Мейсона допомогти в пошуках Френка Вудса, який зник у Квандо-Кубанго, Ангола.

Друга тимчасова лінія зосереджена навколо Девіда Мейсона, сина Алекса, який шукає Рауля Менендеса у 2025 році. Менендес - лідер Cordis Die, терористичної організації, яка спровокувала Другу холодну війну.

Call of Duty: Black Ops 2 (2012) (фото: IGN)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Остання гра з номером після "Call of Duty", Modern Warfare - перший випадок, коли серія відмовилася від класичного конфлікту Союзників проти Осі на користь чогось сучаснішого.

У 2011 році президента вигаданої близькосхідної країни Ясіра Аль-Фулані було страчено лідером революційної партії Халедом Аль-Асадом. Тим часом у Росії триває громадянська війна, спровокована торговцем зброєю Імраном Захаєвим.

Загін під командуванням капітана Прайса, сформований головним героєм Джоном "Соупом" Мактавішем, має зупинити міжнародну кризу.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Події Modern Warfare 2 відбуваються через п'ять років після подій попередньої гри та розповідають історію Володимира Макарова, ультранаціоналіста, який продовжує справу Імрана Захаєва.

Ця екстремістська партія захопила контроль над Росією, тому Макаров отримав можливість розпочати терористичні акти проти Сполучених Штатів.

Такі відомі особистості, як капітан Соуп та капітан Прайс, об'єднують зусилля із сержантом Гері "Тараканом" Сандерсоном, лейтенантом Саймоном "Привидом" Райлі, "Миколою" та іншими агентами, щоб перешкодити секретному плану Макарова.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Кінець першої трилогії Modern Warfare наводить переслідування терориста Володимира Макарова до своєї кульмінації. Команда капітана Прайса зустрічається з Юрієм, колишнім спецназівцем, якого знає Микола. Капітан Джон Соуп Мактавіш також присутній на фінальній місії.

Макаров захоплює Бориса Воршевського, який збирався укласти мир із США. Погрожуючи дочці президента, Макаров придбав коди запуску ядерних ракет, знову ставши міжнародною небезпекою.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

У 2019 році Infinity Ward перезавантажила успішну серію Modern Warfare, повторно використовуючи деяких класичних персонажів у новій часовій лінії. Відомі особи, такі як капітан Прайс, є у новому конфлікті.

Дія відбувається в тому ж році, коли гра була випущена, вигадана республіка під назвою Урзикстан зазнає вторгнення російської армії.

Поки відбувається цей напад, терористична організація під назвою Аль-Катала, також з Урзикстану, розпочинає операції проти різних країн світу. Капітан Прайс разом зі своєю оперативною групою 141 та Силами звільнення Урзикстану намагаються деескалювати конфлікт.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Modern Warfare II, події якого відбуваються у 2022 році, продовжують історію перезапуску MW, в якій повертаються персонажі з Task Force 141 та лідер Визвольних сил Урзикстану Фарах Карім.

Аль-Катала, як і раніше, становить загрозу, але всі погляди прикуті до Quds Force, іранської революційної групи під командуванням Хасана Зіяні.

Зіяні підтримують Аль-Катала та мексиканський картель із вигаданого міста Лас-Альмас, і він планує терористичні акти проти Сполучених Штатів після вбивства генерала Горбрані, лідера іранських сил.

Call of Duty: Modern Warfare II (2022) (фото: IGN)

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)

Продовжуючи події Modern Warfare II 2022 року, в MWIII знову з'являється оперативна група 141, включаючи персонажів Джона Прайса, Саймона "Привида" Райлі, Кайла "Газа" Гарріка і Джона "Соупа" Мактавіша.

Ультранаціоналістичний терорист Володимир Макаров, лиходій із Modern Warfare 3 2011 року, знову виступає у ролі антагоніста.

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) (фото: IGN)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty Ghosts - це окрема гра, що має мало зв'язків із попередніми іграми. Вона була розроблена компанією Infinity Ward у 2013 році. Як випливає з назви, вона присвячена спецпідрозділу Ghosts - американській команді, яка виконує секретні місії.

На дворі 2027 рік, і після десятиліття конфліктів на Близькому Сході та нафтової кризи американська сила під назвою Федерація Америк розпочала війну проти Сполучених Штатів.

Працюючи з новою командою, вам доведеться зупинити Габріеля Т. Рорке, колишнього лідера Привидів.

Call of Duty: Ghosts (2013) (фото: IGN)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Advanced Warfare була першою грою, події якої відбувалися через кілька десятиліть після її виходу. Це була перша гра, розроблена в основному Sledgehammer Games.

Дія гри відбувається в 2054 році, ви керуєте Джеком Мітчеллом, членом Корпусу морської піхоти США, який пізніше бореться у приватній військовій корпорації, відомій як Атлас, після нещасного випадку.

У цьому випадку ворожими силами є чеченське сепаратистське угрупування під назвою КВА на чолі з Джозефом "Аїдом" Чхеїдзе.

Це була одна з перших ігор, в якій були представлені футуристичні зміни в ігровому процесі, зумовлені сеттингом, наприклад, той факт, що солдати тепер носять екзоскелети, які дають унікальні здібності.

Call of Duty: Advanced Warfare (2014) (фото: IGN)

Call of Duty: Black Ops 3 (2015)

Кінець початкової трилогії Black Ops також було встановлено у майбутньому. А саме, у 2065 році, коли триває Третя холодна війна між Пактом загальної оборони та Угодою Уінслоу.

Роботизовані безпілотники, кіборги-суперсолдати, безпілотні повітряні сили та інші технологічні здобутки виходять на перший план.

Команда Black Ops, що складається з вас (просто званого "Гравець"), Джейкоба Хендрікса і вашого кібернетичного підрозділу, матиме завдання не допустити переходу конфлікту в більш небезпечний стан. Ви розслідуєте дивну подію в Сінгапурі та відслідковуєте 54 Безсмертних, злочинну організацію.

Call of Duty: Black Ops 3 (2015) (фото: IGN)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Жодна гра Call of Duty не заходила так далеко у майбутнє, як Infinite Warfare. Близько 2080-х років було створено Космічний союз ООН після того, як люди вичерпали всі доступні природні ресурси Землі.

Почавши колонізацію та експлуатацію ресурсів на інших планетах, цей альянс захищає Організація Договору про Сонячну Асоціацію, військова сила, яка бореться з тоталітарним режимом Settlement Defense Front з Марсу.

Call of Duty: Infinite Warfare (2016) (фото: IGN)