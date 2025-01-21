Від Атлантиди до Лемурії: наукові факти та дивні легенди про втрачені континенти

Атлантида

Атлантида - найвідоміший із міфічних континентів, уперше згаданий Платоном у діалогах "Тімей" і "Критій". За словами філософа, це був процвітаючий острів, розташований "за Геракловими стовпами" (сучасний Гібралтар).

Атлантида мала високорозвинену культуру, могутню армію та надзвичайні технології, які перевершували все, що існувало на той час. Однак її гординя й жадібність призвели до загибелі. За легендою, Атлантида зникла внаслідок катастрофічного землетрусу або цунамі за одну ніч.

Сучасні дослідники висували чимало гіпотез про її місце розташування: від Середземного моря до Карибського басейну. Однією з популярних теорій є припущення, що Атлантида могла бути міфологічною інтерпретацією загибелі мінойської цивілізації на острові Санторіні.

Атлантида традиційно розташовувалася між Америкою та Європою (фото: Вікіпедія)

Лемурія

Лемурія - це ще один міфічний континент, який, за легендою, існував в Індійському океані. Ідея Лемурії виникла в XIX столітті, коли вчені намагалися пояснити схожість флори, фауни й фосилій між Індією, Мадагаскаром і Австралією.

Назва континенту походить від лемурів - тварин, які нині зустрічаються лише на Мадагаскарі. Прихильники цієї гіпотези припускали, що Лемурія могла бути мостом між цими регіонами.

Пізніше теософи, зокрема Олена Блаватська, додали міфологічні елементи, описуючи Лемурію як батьківщину стародавньої високорозвиненої цивілізації. Вони вважали, що її жителі володіли телепатією й містичними знаннями.

Блаватська вважається автором теорії про Лемурію (фото: Вікіпедія)

Му

Му - ще один міфічний континент, який, за легендою, існував у Тихому океані. Ця гіпотеза здобула популярність завдяки Джеймсу Черчварду, англійському письменнику, який у своїх книгах описував Му як колиску людської цивілізації. Черчвард стверджував, що на Му існувала потужна культура, яка вплинула на всі інші цивілізації світу.

Згідно з його розповідями, Му була знищена через тектонічну активність і потонула на дні океану. Черчвард спирався на "давні записи", які він начебто знайшов у монастирі в Індії. Сучасна наука не підтримує цієї ідеї, проте гіпотеза про Му знайшла місце в численних міфах полінезійських народів і популярній культурі.

Мапа Му Черчварда (фото: Вікіпедія)

Зеландія

Зеландія - це єдиний із втрачених континентів, існування якого підтверджене сучасною наукою. Розташований на південному заході Тихого океану, він охоплює Нову Зеландію й прилеглі до неї острови. Більша частина Зеландії перебуває під водою, а її площа становить близько 4,9 мільйона квадратних кілометрів.

Вчені припускають, що Зеландія відкололася від суперконтиненту Гондвана близько 85 мільйонів років тому. У результаті геологічних процесів вона поступово занурилася під воду, залишивши лише невеликі ділянки суші. Це відкриття доводить, що наша планета може приховувати ще чимало нерозкритих таємниць.

Контури Зеландії на сучасній мапі (фото: Вікіпедія)

Гіперборея

Гіперборея - міфічний континент, описаний давньогрецькими авторами, зокрема Геродотом і Плінієм Старшим. За легендами, він розташовувався далеко на півночі, за полярним колом, і був домом для народу, який жив у гармонії з природою. Гіперборейці вважалися довгожителями, які ніколи не хворіли й не знали страждань.

Цей край описували як місце вічного літа й родючості, де сонце не заходило за горизонт. Деякі дослідники пов’язують Гіперборею з арктичними територіями, а інші вважають її чисто міфологічною вигадкою. Сьогодні цей загадковий континент є джерелом натхнення для міфологів, письменників і шукачів втраченої історії.

Мапа Гіпербореї на північному полюсі (фото: Вікіпедія)