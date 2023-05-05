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Від алергії до раку. Лікар назвав причини болю у горлі

Фото: Чому болить горло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скарги на біль у горлі є одними із найчастіших на прийомі у сімейного лікаря. Біль у горлі не завжди спричинений гострою вірусною інфекцією.

Сімейний лікар Михайло Цуряк розповів у Instagram про інші причини болю у горлі.

Які причини болю у горлі

Фарингіт – запалення слизової оболонки горлянки. Зазвичай має вірусну природу, але буває і бактеріальним чи грибковим. Розрізняють гострий і хронічний (триває більше 3-х місяців) фарингіт. Лікується симптоматичними засобами, часто проходить без лікування.

Тонзиліт – запалення мигдаликів. Часто буває вірусним, але найчастіше до лікаря приходять саме з бактеріальним тонзилітом, що супроводжується не лише болем у горлі, а й лихоманкою та припухлістю місцевих лімфовузлів. Недолікований тонзиліт може викликати ураження серця, суглобів та нирок.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Супроводжується закиданням (рефлюксом) вмісту шлунка в стравохід. Іноді рефлюкс такий сильний, що кислота потрапляє в горлянку і спричиняє біль. Лікування болю в горлі в цьому випадку спрямоване на зменшення рефлюксу та зниження кислотності у шлунку.

Хімічне подразнення горла тютюновим димом, гострою їжею, випарами хімікатів, пересушеним повітрям. Лікування такого болю і просте, і складне одночасно необхідно уникати впливу вищезгаданих факторів.

Пухлини. Онкологічні хвороби часто можуть викликати біль у горлі. Це можуть бути як пухлини самої глотки, так і сусідніх органів, які при своєму зростанні "тиснуть" на горло.

Алергія. Такі болі супроводжуватимуться чханням, сльозотечею, нежиттю, а також виникатимуть при контакті з ймовірним алергеном. Лікування полягає в уникненні контакту з алергеном та призначенні відповідних протиалергічних препаратів.

Так звана нервовий клубок у горлі. Відчувається часто не як біль, а як стороннє тіло в горлі, якого там, звичайно, немає. Виникає він у невротичних осіб та потребує психотерапевтичного лікування.

Як ми раніше писали, лікарка пояснила, в яких випадках лікування кашлю препаратами може нашкодити.

А також перед цим розповідали, що лікарі назвали найкращі ліки від болю у горлі.

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