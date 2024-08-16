"Вічно молоді": у Голлівуді новий бум на БАДи, які "продовжують життя"

Американські знаменитості почали активно рекламувати БАДи з "NAD", спираючись на те, що вони можуть продовжити життя на 10%. Попри рекламу, вчені прийшли до неочікувано результату та розповіли всю правду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Dmarge .

Деталі про добавку

У складі добавок, які нібито призводять до довголіття сполука нікотинамідаденіндинуклеотид (NAD). А це складна органічна сполука, яка є у всіх живих клітинах та бере участь у всіх процесах метаболізму.

NAD став вірусним завдяки рекламі відомо американського стендап-коміка Джо Роган, моделі Хейлі Бібер і американської знаменитості Кортні Кардашьян.

Добавки з цією сполукою доступні в різних формах і вони стали справжнім секретом життєвої сили та довголіття.

"У мене з'явилось більше енергії, я відчуваю себе дуже бадьорим", - розповів Роган.

Бібер у своїх соціальних мережах розповіла, що буде до кінця свого життя приймати добавки з NAD.

"Я буду приймати NAD до кінця свого життя, і я ніколи не постарію", - сказала вона.

Щоб не відставати, Кортні поділилася своїм досвідом щодо переваг добавок в Instagram, рекламуючи його як "генетичний ключ до довголіття".

Що показали дослідження

Молекула NAD бере участь у багатьох повсякденних процесах організму, від відновлення ДНК і виробництва енергії до регенерації клітин.

Однак, організм здатний виробляти його природним шляхом. З віком NAD знижується і деякі дослідники пов’язують це зниження з самим процесом старіння та всіма пов’язаними з ним захворюваннями.

Професор Чарльз Бреннер з дослідницької лікарні у Каліфорнії пояснив важливість такої молекули так: "Вони лежать в основі перетворення всього, що ми їмо, у все, що ми робимо, і все, чим ми є".

Ранні дослідження на мишах із застосуванням NAD дали надзвичайно обнадійливі результати, що ще більше підтверджує та посилює надію досягти подібного успіху у людей.

З'ясувалось, що прийом попередників NAD протягом року збільшив тривалість життя тварин на 8,5%.

Однак, не усі вчені впевнені в таких добавках.

"Ми досі не знаємо, як добавки NAD будуть діяти на організм", - сказав дослідник Ерік Вердін з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Лікар Сабін Доннаї з лондонської клініки довголіття додала, що хоч NAD сам по собі корисний, але прийом його у вигляді таблеток не завжди працює, оскільки молекула надто велика, щоб потрапити в клітини.

Потенційні переваги справді дуже цікаві, але потрібно провести ще багато досліджень, щоб зрозуміти справжню ефективність і безпеку цього продукту.

До того часу найкращим перевіреним методом для здоров’я та довголіття є збалансована дієта в поєднанні з регулярними фізичними вправами.