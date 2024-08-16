"Вечно молодые": в Голливуде новый бум на БАДы, которые "продлевают жизнь"

Американские знаменитости начали активно рекламировать БАДы из "NAD", опираясь на то, что они могут продлить жизнь на 10%. Несмотря на рекламу, ученые пришли к неожиданному результату и рассказали всю правду..

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Dmarge .

Детали о добавке

В составе добавок, которые якобы приводят к долголетию, является никотинамидадениндинуклеотид (NAD). А это сложное органическое соединение, которое существует во всех живых клетках и участвует во всех процессах метаболизма.

NAD стал вирусным благодаря рекламе известного американского стендап-комика Джо Рогана, модели Хейли Бибер и американской знаменитости Кортни Кардашьян.

Добавки с этим соединением доступны в разных формах и стали настоящим секретом жизненной силы и долголетия.

"У меня появилось больше энергии, я чувствую себя очень бодрым", - рассказал Роган.

Бибер в своих социальных сетях рассказала, что будет до конца своей жизни принимать добавки с NAD.

"Я буду принимать NAD до конца своей жизни, и я никогда не состарюсь", - сказала она.

Чтобы не отставать, Кортни поделилась своим опытом по преимуществам добавок в Instagram, рекламируя его как "генетический ключ к долголетию".

Что показали исследования

Молекула NAD принимает участие во многих повседневных процессах организма от восстановления ДНК и производства энергии до регенерации клеток.

Однако организм способен производить его естественным путем. С возрастом NAD снижается и некоторые исследователи связывают это понижение с самим процессом старения и всеми связанными с ним заболеваниями.

Профессор Чарльз Бреннер из исследовательской больницы в Калифорнии объяснил важность такой молекулы так: "Они лежат в основе превращения всего, что мы едим, во всем, что мы делаем, и все, чем мы являемся".

Ранние исследования на мышах с применением NAD дали очень обнадеживающие результаты, что еще больше подтверждает и усиливает надежду достичь подобного успеха у людей.

Выяснилось, что прием предшественников NAD за год увеличил продолжительность жизни животных на 8,5%.

Однако не все ученые уверены в таких добавках.

"Мы до сих пор не знаем, как добавки NAD будут действовать на организм", - сказал исследователь Эрик Вердин из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Врач Сабин Доннаи из лондонской клиники долголетия добавила, что хоть NAD сам по себе полезен, но прием его в виде таблеток не всегда работает, поскольку молекула слишком велика, чтобы попасть в клетки.

Потенциальные преимущества действительно очень интересны, но нужно провести еще много исследований, чтобы понять подлинную эффективность и безопасность этого продукта.

К тому времени лучшим проверенным методом для здоровья и долголетия является сбалансированная диета в сочетании с регулярными физическими упражнениями.