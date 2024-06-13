"Вічний рум'янець": дерматолог назвала захворювання шкіри, які неможливо вилікувати

Деякі захворювання шкіри можуть завдавати серйозного дискомфорту. Мова йде про розацеа, яка вважається хронічною хворобою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.

Що потрібно знати про хворобу

Хороша новина в тому, що ця хвороба піддається лікуванню та корекції. Хвороюу ще називають "вічний рум'янець".

Однак, за словами лікаря, розацеа має хронічний характер. Повністю позбутися його раз і назавжди не вдасться. Але можна ввести в ремісію і підтримувати її.

До основних симптомів відносять:

почервоніння й печіння центральної частини обличчя

відчуття жару, "приливів"

може бути видна судинна сітка (телеангіектазії)

висипи (папули та пустули, не комедони), у рідших випадках - деформація носу (ринофіма)

Важливо те, що причини виникнення до кінця й досі не відомі, але є кілька теорій: розлади вродженої імунної відповіді шкіри, запальна реакція у відповідь на мікроорганізми шкіри, судинна дисфункція, вплив ультрафіолету та генетична схильність.

Які фактори спричиняють загострення

До того ж є ряд факторів, які виступають тригерами й погіршують перебіг захворювання. Дуже важливо спостерігати за цим і визначити свої власні тригери та контролювати їх, вносячи зміни в спосіб життя.

Лікар назвала основні фактори, які можуть спричинити загострення захворювання:

перепади температури

ультрафіолет

гаряча, гостра їжа та напої

алкоголь

стрес

активний спорт

неправильний агресивний догляд, який подразнює шкіру

деякі ліки

Як лікувати

Для лікування еритематозно-телеангіоектатичної форми розацеа (проявляється почервонінням та судинками) застосовуються місцеві засоби із брімонідином, оксиметазоліном.

Дерматолог зазначила, що такі засоби використовуються як "SOS-допомога" на важливі події, регулярне використання може призвести до стійкого почервоніння.

У лікуванні папуло-пустульозної форми застосовуються місцеві лікарські засоби на основі азелаїнової кислоти, метронідазолу, івермектину. У важчих формах призначається системний антибіотик, навіть системні ретиноїди.

Однак, важливо пам'ятати, що призначенням лікувальних засобів для терапії займається виключно лікар-дерматолог після індивідуальної консультації. Тому при будь-яких проблемах зі шкірою, варто звернутися до фахівця.