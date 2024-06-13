"Вічний рум'янець": дерматолог назвала захворювання шкіри, які неможливо вилікувати
Деякі захворювання шкіри можуть завдавати серйозного дискомфорту. Мова йде про розацеа, яка вважається хронічною хворобою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.
Що потрібно знати про хворобу
Хороша новина в тому, що ця хвороба піддається лікуванню та корекції. Хвороюу ще називають "вічний рум'янець".
Однак, за словами лікаря, розацеа має хронічний характер. Повністю позбутися його раз і назавжди не вдасться. Але можна ввести в ремісію і підтримувати її.
До основних симптомів відносять:
- почервоніння й печіння центральної частини обличчя
- відчуття жару, "приливів"
- може бути видна судинна сітка (телеангіектазії)
- висипи (папули та пустули, не комедони), у рідших випадках - деформація носу (ринофіма)
Важливо те, що причини виникнення до кінця й досі не відомі, але є кілька теорій: розлади вродженої імунної відповіді шкіри, запальна реакція у відповідь на мікроорганізми шкіри, судинна дисфункція, вплив ультрафіолету та генетична схильність.
Які фактори спричиняють загострення
До того ж є ряд факторів, які виступають тригерами й погіршують перебіг захворювання. Дуже важливо спостерігати за цим і визначити свої власні тригери та контролювати їх, вносячи зміни в спосіб життя.
Лікар назвала основні фактори, які можуть спричинити загострення захворювання:
- перепади температури
- ультрафіолет
- гаряча, гостра їжа та напої
- алкоголь
- стрес
- активний спорт
- неправильний агресивний догляд, який подразнює шкіру
- деякі ліки
Як лікувати
Для лікування еритематозно-телеангіоектатичної форми розацеа (проявляється почервонінням та судинками) застосовуються місцеві засоби із брімонідином, оксиметазоліном.
Дерматолог зазначила, що такі засоби використовуються як "SOS-допомога" на важливі події, регулярне використання може призвести до стійкого почервоніння.
У лікуванні папуло-пустульозної форми застосовуються місцеві лікарські засоби на основі азелаїнової кислоти, метронідазолу, івермектину. У важчих формах призначається системний антибіотик, навіть системні ретиноїди.
Однак, важливо пам'ятати, що призначенням лікувальних засобів для терапії займається виключно лікар-дерматолог після індивідуальної консультації. Тому при будь-яких проблемах зі шкірою, варто звернутися до фахівця.
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