"Вечный румянец": дерматолог назвала заболевания кожи, которые невозможно вылечить
Некоторые заболевания кожи могут причинять серьезный дискомфорт. Речь идет о розацеа, которая считается хронической болезнью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.
Что нужно знать о болезни
Хорошая новость в том, что эта болезнь подвергается лечению и коррекции. Больной еще называют "вечный румянец".
Однако, по словам врача, розацеа носит хронический характер. Полностью избавиться от него раз и навсегда не удастся. Но можно ввести в ремиссию и поддерживать ее.
К основным симптомам относятся:
- покраснение и жжение центральной части лица
- ощущение жара, "приливов"
- может быть видна сосудистая сетка (телеангиэктазия)
- сыпи (папулы и пустулы, не комедоны), в более редких случаях - деформация носа (ринофима)
Важно то, что причины возникновения до конца до сих пор не известны, но есть несколько теорий: расстройства врожденного иммунного ответа кожи, воспалительная реакция на микроорганизмы кожи, сосудистая дисфункция, влияние ультрафиолета и генетическая предрасположенность.
Какие факторы вызывают обострение
К тому же есть ряд факторов, которые выступают триггерами и усугубляют течение заболевания. Очень важно наблюдать за этим и определить свои собственные триггеры и контролировать их, внося изменения в образ жизни.
Врач назвала основные факторы, которые могут вызвать обострение заболевания:
- перепады температуры
- ультрафиолет
- горячая, острая еда и напитки
- алкоголь
- стресс
- активный спорт
- неправильный агрессивный уход, раздражающий кожу
- некоторые лекарства
Как лечить
Для лечения эритематозно-телеангиоэктатической формы розацеа (проявляется покраснением и сосудами) применяются местные средства с бримонидином, оксиметазолином.
Дерматолог отметила, что такие средства используются как "SOS-помощь" на важные события, регулярное использование может привести к стойкому покраснению.
В лечении папуло-пустулезной формы применяются местные лекарственные средства на основе азелаиновой кислоты, метронидазола, ивермектина. В более тяжелых формах назначается системный антибиотик, даже системные ретиноиды.
Однако важно помнить, что назначением лечебных средств для терапии занимается исключительно врач-дерматолог после индивидуальной консультации. Поэтому при любых проблемах с кожей следует обратиться к специалисту.
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