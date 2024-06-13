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"Вечный румянец": дерматолог назвала заболевания кожи, которые невозможно вылечить

Четверг 13 июня 2024 17:01
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"Вечный румянец": дерматолог назвала заболевания кожи, которые невозможно вылечить Какое заболевание кожи вызывает дискомфорт (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Виктория Ахтарния

Некоторые заболевания кожи могут причинять серьезный дискомфорт. Речь идет о розацеа, которая считается хронической болезнью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.

Что нужно знать о болезни

Хорошая новость в том, что эта болезнь подвергается лечению и коррекции. Больной еще называют "вечный румянец".

Однако, по словам врача, розацеа носит хронический характер. Полностью избавиться от него раз и навсегда не удастся. Но можно ввести в ремиссию и поддерживать ее.

К основным симптомам относятся:

  • покраснение и жжение центральной части лица
  • ощущение жара, "приливов"
  • может быть видна сосудистая сетка (телеангиэктазия)
  • сыпи (папулы и пустулы, не комедоны), в более редких случаях - деформация носа (ринофима)

Важно то, что причины возникновения до конца до сих пор не известны, но есть несколько теорий: расстройства врожденного иммунного ответа кожи, воспалительная реакция на микроорганизмы кожи, сосудистая дисфункция, влияние ультрафиолета и генетическая предрасположенность.

Какие факторы вызывают обострение

К тому же есть ряд факторов, которые выступают триггерами и усугубляют течение заболевания. Очень важно наблюдать за этим и определить свои собственные триггеры и контролировать их, внося изменения в образ жизни.

Врач назвала основные факторы, которые могут вызвать обострение заболевания:

  • перепады температуры
  • ультрафиолет
  • горячая, острая еда и напитки
  • алкоголь
  • стресс
  • активный спорт
  • неправильный агрессивный уход, раздражающий кожу
  • некоторые лекарства

Как лечить

Для лечения эритематозно-телеангиоэктатической формы розацеа (проявляется покраснением и сосудами) применяются местные средства с бримонидином, оксиметазолином.

Дерматолог отметила, что такие средства используются как "SOS-помощь" на важные события, регулярное использование может привести к стойкому покраснению.

В лечении папуло-пустулезной формы применяются местные лекарственные средства на основе азелаиновой кислоты, метронидазола, ивермектина. В более тяжелых формах назначается системный антибиотик, даже системные ретиноиды.

Однако важно помнить, что назначением лечебных средств для терапии занимается исключительно врач-дерматолог после индивидуальной консультации. Поэтому при любых проблемах с кожей следует обратиться к специалисту.

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