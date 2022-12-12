Багато хто про це не знає. Які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті
Які речі треба додатково упаковувати на Новій пошті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
При відправці товарів Новою поштою варто враховувати, що деякі речі вам треба буде упакувати додатково, ймовірно, доплативши певну суму у відділенні.
Які речі не можна просто завернути в пакетик – читайте нижче в матеріалі Styler.
Відправлення, що потребують додаткового пакування:
- великогабаритні з виступаючими частинами та крихкі вантажі;
- відправлення і пошкоджених коробках;
- сипучі матеріали, сухі суміші в паперовій упаковці;
- валізи та сумки.
Відправлення, що потребують обрешетування:
- механізми;
- веломототехніка;
- спортивне устаткування;
- м’які та корпусні меблі;
- скло (віконне, автомобільне, вітражі);
- двері, вікна.
Важливо зазначити, що до обрешетування є також чіткі вимоги. Воно має бути без зламаних виступаючих дошок, товщина рейок – не менше, ніж 2-4 см, вантаж має бути міцно закріплений в обрешетуванні.
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