Багато хто про це не знає. Які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті

Які речі треба додатково упаковувати на Новій пошті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

При відправці товарів Новою поштою варто враховувати, що деякі речі вам треба буде упакувати додатково, ймовірно, доплативши певну суму у відділенні.

Які речі не можна просто завернути в пакетик – читайте нижче в матеріалі Styler.