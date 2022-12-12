Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте
Какие вещи нужно дополнительно упаковывать на Новой почте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
При отправке товаров Новой почтой следует учитывать, что некоторые вещи вам нужно будет упаковать дополнительно, вероятно, доплатив определенную сумму в отделении.
Какие вещи нельзя просто свернуть в пакетик – читайте ниже в материале Styler.
Отправки, требующие дополнительной упаковки:
- крупногабаритные с выступающими частями и хрупкие грузы;
- отправки и поврежденных коробках;
- сыпучие материалы, сухие смеси в бумажной упаковке;
- чемоданы и сумки.
Отправки, требующие обрешетки:
- механизмы;
- веломототехника;
- спортивное оборудование;
- мягкая и корпусная мебель;
- стекло (оконное, автомобильное, витражи);
- дверь, окна.
Важно отметить, что к обрешетке есть также четкие требования. Оно должно быть без сломанных выступающих досок, толщина рельсов – не менее 2-4 см, груз должен быть прочно закреплен в обрешетке.
Читайте также, какие вещи нельзя отправлять по Новой почте.
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