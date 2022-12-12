Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте

При отправке товаров Новой почтой следует учитывать, что некоторые вещи вам нужно будет упаковать дополнительно, вероятно, доплатив определенную сумму в отделении.

Какие вещи нельзя просто свернуть в пакетик – читайте ниже в материале Styler.