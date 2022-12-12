ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 09:01
Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте Какие вещи нужно дополнительно упаковывать на Новой почте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

При отправке товаров Новой почтой следует учитывать, что некоторые вещи вам нужно будет упаковать дополнительно, вероятно, доплатив определенную сумму в отделении.

Какие вещи нельзя просто свернуть в пакетик – читайте ниже в материале Styler.

Отправки, требующие дополнительной упаковки:

  • крупногабаритные с выступающими частями и хрупкие грузы;
  • отправки и поврежденных коробках;
  • сыпучие материалы, сухие смеси в бумажной упаковке;
  • чемоданы и сумки.

Отправки, требующие обрешетки:

  • механизмы;
  • веломототехника;
  • спортивное оборудование;
  • мягкая и корпусная мебель;
  • стекло (оконное, автомобильное, витражи);
  • дверь, окна.

Важно отметить, что к обрешетке есть также четкие требования. Оно должно быть без сломанных выступающих досок, толщина рельсов – не менее 2-4 см, груз должен быть прочно закреплен в обрешетке.

Читайте также, какие вещи нельзя отправлять по Новой почте.

Также мы писали о нововведениях от перевозчика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта