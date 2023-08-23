"Ви з України?" У Чехії по-звірячому побили двох біженок: що відомо про дикий інцидент

У чеському місті Пласа стався звірячий напад на двох українських жінок. Невідомий чоловік підійшов до них на вулиці й спочатку почав ображати, а потім пустив у хід кулаки. Одна з постраждалих опинилась у лікарні із серйозними травмами. Весь інцидент стався на очах дітей.

Що сталося у місті Пласа, що про це говорить поліція та політики Чехії – читайте у матеріалі Styler нижче.

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34-річна Ліля та 44-річна Тетяна гуляли у вихідний день у місті Пласа на півночі Плзеня. Спершу українки сходили з дітьми на карусель, а потім присіли поговорити. Діти, 11 та 2 років, перебували поруч.

Як розповіла Тетяна, до них під'їхав старий автомобіль "Шкода Октавія" із причепом, і чоловік за кермом запитав, чи не з України вони. Потім машина проїхала ще кілька метрів, водій залишив увімкненим двигун і попрямував до жінок.

Спочатку чоловік почав їх ображати, а потім накинувся на українок із кулаками.

"Спочатку мене тричі вдарили по обличчю. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я підвелася. А потім він накинувся на Лілю", - розповіла Тетяна у коментарі для видання Novinky.cz.

Поки зловмисник перейшов на подругу, Тетяна скористалася моментом, підбігла до його машини, вийняла ключі з замку запалювання, щоб він не зміг втекти до приїзду поліції.

Далі українка хотіла зателефонувати до поліції, але до неї ззаду підбігли двоє чоловіків і вдарили кулаком по спині. Жінка випустила ключі, їх відразу підібрав нападник, сів у машину і поїхав.

На допомогу українкам прибігли перехожі – дві дівчини та хлопець. Вони викликали поліцію та швидку допомогу, оскільки Ліля лежала на землі, по її обличчю текла кров.

Тетяні вдалося сфотографувати номерні знаки автомобіля, і вона передала цю інформацію поліцейському патрулю. А також описала зовнішність нападника.

Вона відбулася лише синцями, а ось Ліля постраждала значно сильніше. Вона пам'ятає лише три удари, а потім знепритомніла. Отямилася вже в лікарні. Лікарі діагностували у неї відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Що каже чеська поліція

Прессекретар поліції Єва Червенкова повідомила, що її колеги вивчають усі обставини справи. Що відомо про підозрюваного та чи вдалося його знайти, у поліції коментувати не стали.

Українки зазначають, що жодних причин для нападу не було. Вони ні з ким не сперечалися, не було сварок чи конфліктів, нападника вони не знають. Тетяна та Ліля разом із дітьми приїхали до Чехії, рятуючись від агресії Росі ще минулого року.

Жінки висловили припущення, що така поведінка незнайомого чоловіка може бути пов'язана з неприємним інцидентом, коли молодий українець зґвалтував 15-річну дівчину та спробував її вбити.

Варто зазначити, що цей злочин викликав великий резонанс та викликав негативне ставлення багатьох чехів до біженців з України.

Пізніше стало відомо, що злочинець - не біженець і давно живе у Чехії. Наразі хлопця взято під варту і триває слідство, йому вже висунули обвинувачення у замаху на вбивство та у зґвалтуванні.

"Злочин викликав величезний резонанс, ненависть народу до українців посилилася. Нас замкнули у гуртожитку, і ми боялися виходити", - зазначає Тетяна.

Реакція на побиття двох українок

У Чехії на злочин, який скоїв чоловік проти двох українок, уже відреагували багато політиків.

"Це незвичайний злочин. Це прояв найогиднішого бруду, який існує в будь-якому суспільстві - ненависть до певної групи населення. Деякі "політики" працюють із цим і підтримують", - написав політик Miroslav Kalousek.

"Жорстоко нападати на жінку - огидно. Нападати на неї лише через її національність - абсолютно огидно. Ці дії є результатом ненависних висловлювань на адресу українців, схожих на поширення ненависті до мусульман. Політична відповідальність лягає на тих, хто поширює ненависть", - наголосив міністр внутрішніх справ Vít Rakusan.

"Мене нудить від цього. Що це за чоловік, який б'є жінку? Дві жінки з України у Пласах стали жертвами комплексного виродку, який напав на них без причини. За всієї поваги, єдиною причиною було те, що жінки з України. Одна з них потрапила до лікарні. Немає слів. Така людина не відноситься до цивілізованих людей. А також пан Раджчль з Окамурою, які розпалюють ненависть у людях. Ганьба їм", - написав Martin Rybár.