Ви також це робите: які шкідливі звички гігієни ми виховуємо в дітях самі

Але багато із цих звичок є не те, що неправильними, а навіть шкідливими.

Батьки хочуть для своїх дітей усе найкраще, тому й намагаються вкладати через виховання та прищеплення правильних звичок. У меншому віці здебільшого це стосується гігієни.

Які гігієнічні щоденні звички можуть бути небезпечними для ваших дітей - читайте в матеріалі Styler.

Часто мити голову

При частому використанні засоби по догляду за шкірою голови та волоссям лише шкодять. Деякі лікарі взагалі рекомендують мити голову два рази на тиждень, проте тут все індивідуально під кожен тип волосся. Але не робіть цього понад п'ять разів і дитину не привчайте.

Використовувати ополіскувачі

Ополіскувачі для ротової порожнини після чищення зубів насправді марна витрата грошей і часу. Як стверджують стоматологи, мікрофлора рота не потребує зайвої дезінфекції. Достатньо буде чистити якісно зуби двічі на добу.

Довго чистити зуби

Насправді чистити зуби довше трьох хвилин не є корисно. Це той випадок, коли важлива не тривалість, а якість. Навчіть дитину правильно чистити зуби зверху донизу, а не горизонтальними рухами. Вони можуть травмувати ясна дитини.

Закладайте правильний догляд за зубами з дитинства (фото: Freepik)

Чистити вуха вушними паличками

При чищенні вух паличкою існує ймовірність пошкодити барабанну перетинку. Щоб вуха залишалися чистими, достатньо мильним пальцем промити вушну раковину. Сірка - природний секрет організму, тому часто її вичищати не варто.

Часто мити руки

Мити руки необхідно, однак у міру. Не змушуйте дитину мити руки кожні дві-три години. Організму дитини необхідне навантаження, щоб сформувати міцну імунну систему.

Дозвольте йому зміцніти, подолати декілька легких хвороб самостійно. Змиваючи бактерії з її рук щогодини, ви просто не даєте шансу на хороший імунітет.