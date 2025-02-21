Ви проживете довше, якщо на сніданок будете їсти цю дешеву страву: продається майже всюди

Що треба їсти на сніданок для довголіття?

Ден Бюттнер, американський письменник і дослідник довголіття, встановив "блакитні зони" по всьому світу після вивчення того, що їдять люди в різних країнах і як це сприяє досягненню неймовірного віку - часто старше 100 років.

Він дослідив харчування людей з Окінави в Японії, Сардинії в Італії, Нікої в Коста-Ріці, Ікарії в Греції та Лома Лінда в Каліфорнії, та розказав, що вони зазвичай їдять на сніданок.

Експерт відмітив, що люди, які досягли важливого дня народження, зазвичай їдять одну страву на сніданок.

На щастя, це не дорого і зазвичай можна знайти в більшості супермаркетів.

"Найкращий сніданок для довголіття - це вівсяна каша. Вона повна клітковини; ви можете зробити її дуже смачною, і кожен може собі її дозволити", - сказав він.

Чим так корисна вівсяна каша?

Овес особливо багатий стійким крохмалем і клітковиною, які можуть сприяти зниженню ваги, здоров’ю серця, контролю рівня цукру в крові та травленню.

Він також є хорошим джерелом заліза та рослинного білка. Загалом, який би вид ви не вибрали, овес має багато загальних переваг, зокрема високий рівень бета-глюкану.

Ця сполука чудово підходить для зниження як ЛПНЩ (поганого), так і загального холестерину.

Дослідження за участю 80 людей з високим рівнем холестерину показало, що споживання 70 грамів вівса протягом приблизно місяця призвело до зниження загального холестерину на 8% і зниження холестерину ЛПНЩ (поганого) на 11%.