"Ви нам жити не даєте": воїн ЗСУ розповів про ставлення жителів Донбасу до наших військових

Український актор та військовий Дмитро Лінартович, який воював на херсонському напрямі, у Бахмуті та Соледарі, розповів про те, як населення Донбасу ставиться до ЗСУ та чи залишились ще у регіоні любителі "руского міра".

Чи залишились на Донбасі "любителі руского міра"

"У Бахмуті мали випадок, коли були на бойовому завданні, по нас стріляли, прильоти йшли, а тут до нас біжить бахмутянин з чайником в руці, який аж парує, і каже до мене: "Чай, каву будеш?" А в Бахмуті вода - великий дефіцит, там вже нема ні світла, ні інфраструктури, там люди черпають воду з калюжі чи з сумнівних водойм", - розповідає актор.

Пори цьому він додає, що військовим не дозволено брати їжу чи напої у цивільних.

"Ще був інший чоловік, який розпалив вогнище, щоб нас зігріти, коли ми з хлопцями замерзли, як псюри. А одна жінка нам речі прала - а там одяг із цілого зводу був у бруді і крові. Вона каже нам: "Нічого хлопчики, я вам допоможу". Звичайно ми принесли їй порошок, там різні смаколики. Були їй вдячні", - говорить Лінартович.

Також по розбитому Донбасу у різних місцях майорять українські прапори.

"Як їхали з Бахмуту, то хлоп’яги стояли із плакатами "Чай для ЗСУ". І на шахтах такі підфактурені жовто-блакитні стяги майорять, на автобусних зупинках балончиками розписано "Слава Україні, Слава ЗСУ", - згадує військовий.

Проте, на жаль, серед місцевого населення зрідка таки можна зустріти і кремлівських прихильників.

"У Соледарі ми з побратимом бігли з промзони, по нас стріляли, закидували вже чим завгодно, а тут з одної хати жінка прочиняє двері і каже: "Ви нам жити не даєте". Ми не почали розводити морально-виховну годину, бо кулі вже свистіли над нами. І ми так на неї глянули, посміхнулись і побігли далі. Тому все дуже по-різному там", - зазначає Лінартович.

Як навернути проросійських громадян на бік України

Вже зараз у суспільстві порушують питання про те, як після перемоги проросійське населення навернути на бік України, аби надалі мирно співіснувати.

"Думаю, що наша справа говорити про Україну, українських людей, а людина вже сама визначиться і вибере цей шлях. Зараз наша нація вчиться по-справжньому ставати українцями. Маємо говорити про Київську Русь, козаччину, українську мову. Це дуже важливо", - каже актор.

При цьому додає, що ми маємо повертатись до своєї архаїчності, культури і традицій. Треба популяризувати своїх героїв народних - Котигорошка, Вернигору, богатирів із Київської Русі. Оскільки перемога у цій війні має бути не тільки у фізичному плані, а й у духовному.