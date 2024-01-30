"Ви - м*даки". Кондратюк розповів про відомого в РФ кума і пригадав останній візит до Москви

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, чи спілкується з родичами і друзями з РФ, зокрема, зі своїм кумом, російським телеведучим Андрієм Козловим, разом із яким грав у телеклубі знавців "Що? Де? Коли?". Також він пригадав свій останній візит до Москви.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для OBOZ.UA .

Ігор Кондратюк про родичів з РФ

За словами продюсера, в Росії зараз живе його кум, який хрестив середнього сина зірки.

Жодних контактів, каже Кондратюк, у нього із ним немає. І вони обидва розуміють, чому так сталося.

Ігор Кондратюк і Андрій Козлов на "Що? Де? Коли?" (фото: російські ЗМІ)

"Я не знаю, про що з ним зараз говорити. Як там поживає "Що? Де? Коли?"? Клуб заявляє, що він поза політикою, а тим часом знавці летять на військову базу до Сирії - проводити гру для російських військових? І, мабуть, вважають це геройством, а в українському розумінні вони придурки", - поділився продюсер.

Також він відповів, чи звертався до нього Козлов, коли потрібна була допомога його рідному брату, який не міг виїхати з Маріуполя.

"До мене звертався не Козлов, а інші люди. Запитали, чи є якісь можливості допомогти. Я відповів, що, чесно кажучи, немає. Мої діти намагалися визволити бабусю та дідуся нашої невістки у таких же обставинах окупації. І не змогли", - розповів Ігор.

Андрій Козлов (фото: російські ЗМІ)

"Ба більше: вони заплатили комусь за вивезення кошти, а перевізник виявився шахраєм. Таких випадків чимало, що казати. Пізніше я дізнався, що Олександр - так звати брата Козлова - вибрався з Маріуполя. Хтось із українців таки допоміг", - додав він.

До слова, востаннє Кондратюк був в Росії на новорічні свята - з 2013 на 2014 рік.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Тоді дружина зірки у компанії друзів зачепила тему про Майдан, хоча сам він не встрявав у дискусію.

"Сказав лише, що повністю згоден з усім, що вона сказала. Це було наше останнє відвідування РФ і остання зустріч з нашими близькими на той час друзями", - зазначив Ігор.

"Знаєте, чому ніхто з них зараз мені не пише і не дзвонить? Бо знають, що вони не праві. І нічого не можуть сказати, крім: "Ігор, вибач, нас поставили на коліна", - поділився продюсер в інтерв’ю.

Також він говорить, що його колишні друзі не можуть в ньому найти ніякого співчуття з приводу того, в якому становищі опинилися.

"А якщо скажуть, що "ми тут ні до чого, просто телевізійні виробники, політикою не цікавимося", я скажу: "Ви - м*даки!", - підсумував Кондратюк.