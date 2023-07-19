Ветеринари пояснили, чому коти так люблять гратися з пакетами. Причина вас здивує

Чому коти обожнюють пакети

Коли в будинку з'являється новий пакет, то найкращі іграшки із зоомагазинів стають нецікавими для кота. Пакет одразу привертає його увагу, але чому так відбувається?

На думку зоологів, коти сприймають коробки та сумки, як місце для висліджування здобичі. А пакет - як ту саму здобич, оскільки він шурхотить. Це пояснює й те, що іноді вони гризуть, дряпають пакет і намагаються його втримати.

Крім того, у котів дуже чутливий нюх. Якщо пакет щойно принесли з вулиці, то кота від нього просто не відірвати, оскільки всі запахи "розповідають" домашній тварині багато чого нового.

Цікавим також є той факт, що сільські коти проявляють меншу цікавість до пакетів. Вони багато часу проводять на природі, тому не відчувають нудьги.

Інші теорії, які пояснюють інтерес котів до пакетів

Деякі експерти вважають, що причиною посиленого інтересу до пакетів у котів може стати стрес. Якщо тварина знаходиться в стані нервового напруження, то буде шукати спокійне місце для відпочинку. Пакет дає ілюзію безпеки, тому й домашні улюбленці ховаються у них.

Також поширеною думкою є, що інтерес до пакетів у котів виникає через бажання погратися. Оскільки пакети шарудять, то це тільки посилює бажання у тварини до ігор. Іноді такими забавами коти показують своїм господарям, що їх треба розважати.

Причиною інтересу до пакетів також може бути елементарна допитливість домашніх тварин. Їм цікаво дослідити щось нове, тому вони й залазять у пакети.