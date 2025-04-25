Ветеран звинувачує власника мережі "БРСМ-Нафта" у підтримці проросійських наративів

Ветеран російсько-української війни, лідер організації "Національний Спротив" Олексій Сталкер заявив, що власник мережі автозаправок "БРСМ-Нафта" Андрій Біба, який наразі перебуває за кордоном, нібито підтримує проросійські наративи та фінансує Українську православну церкву (УПЦ), яка, за словами ветерана, зберігає вплив Росії в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар лідера організації "Національний Спротив".

"Біба втік до Італії, але продовжує просувати проросійські ідеї та підтримувати московську церкву. Це щонайменше заслуговує на увагу правоохоронних органів", – написав Сталкер у своєму Telegram-каналі.

Він також згадав, що Біба раніше, за його словами, підтримував проросійські політичні сили в Україні, фінансував побудову церков, пов’язаних з УПЦ, та брав участь у протестах проти надання Томосу Православній церкві України.

Окрім цього, Сталкер наголосив на важливості протидії інформаційному та економічному впливу проросійських структур у тилу під час війни.

У мережі неодноразово з’являлися публікації та журналістські розслідування, де згадувалося про можливу підтримку Андрієм Бібою релігійних структур, пов’язаних із УПЦ. Сам Біба публічно не коментував ці звинувачення.

Військовослужбовець Олександр Ігнатьєв, який служить у бойовому підрозділі, закликав бойкотувати мережу АЗС "БРСМ-Нафта", заявивши, що допомога компанії ЗСУ, на його думку, не відповідає її загальній діяльності.